Vingt-trois ambassadeurs défendent le Maitrank d’Arlon

La Maison du tourisme du Pays d’Arlon, dirigée par Dany Lucas, en partenariat avec la royale Confrérie du Maitrank présidée par le grand bailli Francis Dubois, a lancé son label « Ambassadeur du maitrank » durant l’année des saveurs en 2013. Cette initiative vise comme on le sait à récompenser les établissements Horeca du pays d’Arlon qui produisent ou proposent du maitrank artisanal. Le vice président de la confrérie Guy De Decker a rappelé : « Ce label est obtenu de manière annuelle. Dès la réception de la candidature, un jury composé de membres de la Confrérie du maitrank et de la MTPA vient à l’improviste chez le participant. Au programme de cette visite surprise, le responsable montre et explique son procédé de production du maitrank et ensuite le fait goûter aux experts. » Une tâche pas si insurmontable que cela, à en croire certains membres du jury !