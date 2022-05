Roby Schintgen et Olivier Boulard, le golf du bois d’Arlon, c’est votre bébé. Avant toute chose, d’où vient tout ce sable?

De nos terrains, c’était inscrit dans le permis. Ce sont uniquement des mouvements de terres internes.

Le projet du golf a suscité des critiques, le permis a bien été respecté?

Oui, on le respecte, on essaie de le respecter jusqu’au bout. On sait qu’on n’a pas seulement que des amis. On a eu beaucoup de critiques, ceux-là attendent que quelque chose se passe.

Vous avez eu des contrôles?

Oui, un très gros de l’ONSS, pour voir qui travaillait sur le site. On a fait faire des contrôles par Biotope Environnement qui nous a accompagnés dans le permis.

Vous pouvez rassurer tout le monde sur le risque de pollution de l’eau, en particulier en matière d’engrais?

Ce n’est plus un sujet! En Wallonie, le zéro phytosanitaire est présent, on n’a pas le choix. Cela fait un an qu’on fait des relevés d’eau avec l’ULg, on a établi une cartographie de ce qui se passe dans les deux ruisseaux. On fera des relevés durant l’exploitation. S’il y avait des soucis, on a prévu un bassin de lagunage qui reprendrait les éventuels nitrites et nitrates. On a pris des graminées qui consomment 30% d’eau en moins, qui résistent à la sécheresse.

Avec de nouveaux étangs, vous ne craignez pas de changer le biotope? On voit des oies bernaches à de nouveaux endroits?

On avait des étangs, les oies bernaches, il y en avait déjà. Il y aura sans doute un peu de modifications, on ne fait jamais d’omelettes sans casser des œufs, mais c’est vrai, on voit des oiseaux partout.

Après les embûches, quelles sont vos craintes?

On a créé un outil fabuleux, notre défi maintenant c’est d’entretenir, de gérer. On a fait le plus facile. Le projet est là, il va falloir avoir le meilleur service-client!

Certains estiment que vous avez eu les bonnes entrées pour réussir ce projet?

Ce n’est pas vrai. Quand je viens avec un projet, il tient la route et il est beau! C’est toujours quelque chose qui reste.

Vous avez énormément investi à Arlon, pourquoi?

Cela a commencé sous l’ancien bourgmestre Larcier avec qui j’arrivais à très bien parler. Un homme qui savait prendre des décisions. Callemeyn est devenu une très belle réussite.