J’ai demandé à avoir une extension de terrasse pour en profiter comme l’année dernière avec le Covid, j’ai eu un rendez-vous avec le bourgmestre Vincent Magnus. Il m’a dit qu’avec la problématique des travaux de la place Léopold et de celle des parkings, il avait été décidé de ne pas rééditer les extensions pour tous les restaurateurs.

Vous le vivez comment?

Très mal, on a fait des investissements énormes: chaises, tonnelles pour faire fonctionner le restaurant après le Covid. On nous empêche de travailler. On aimerait une sortie de secours.

Un sentiment d’injustice avec d’autres restaurants de la place?

Oui et non, je suis consciente que je n’avais pas de terrasse avant. Maintenant, on sort de deux années de crise, c’est dommage, d’autres villes acceptent les terrasses, seule Arlon refuse.

Cette pétition récolte un succès?

Cela ne fait qu’augmenter et j’ai démarré cela dimanche soir.En deux jours: 200 signatures. Je n’avais pas pensé à une pétition, c’est un client qui m’a dit: «Madame, ce n’est pas à vous de demander une terrasse, c’est à vos clients!»

La pétition, c’est un outil à double tranchant, le risque d’un antagonisme avec la ville?

Je ne demande pas une gratuité, je veux bien payer les mètres, je voudrais sortir de cette crise, on a fermé quatre mois et puis huit mois, on a fait des investissements.