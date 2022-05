Pugilat verbal entre avocats au tribunal

Peine perdue. Les deux avocats ont dû se retirer pour aller expliquer leur différend au bâtonnier Daniel Henneaux, chargé de représenter la profession et de trancher les différends entre avocats.

À leur retour en salle d’audience, MeMignon pestait avec élégance et MeLanni jubilait sans excès. "Il a fallu vingt ans de barreau pour que je vive cela" , a fait savoir MeMignon.

Une kyrielle de préventions dans un même cadre

La seule affaire du jour traitée mercredi par le tribunal correctionnel d’Arlon concerne cinq jeunes gens d’une trentaine d’années, originaires de la région d’Arlon, accusés d’une kyrielle de préventions, toutes exercées dans le cadre d’expéditions punitives.

Le principal prévenu, un grand gaillard exerçant l’art de la boxe et des arts martiaux, s’est fritté un jour de mai 2017 dans une discothèque grand-ducale, avec une de ses connaissances plus ou moins amie.

Son opposant l’a dénoncé à la police ce qui lui a valu une condamnation et un passage à la case prison. Le grand gaillard en a pris ombrage et a poursuivi méchamment son dénonciateur à tel point qu’il doit répondre de violation de domicile, détention arbitraire, extorsion de fonds, coups et blessures, port d’armes, menaces, harcèlement…

Trois ans de prison requis

La substitut du procureur du roi, Stéphanie Brand, a insisté sur le climat de terreur que le prévenu a fait régner. Il se faisait accompagner par les autres prévenus pour accentuer la mise en scène terrifiante censée faire plier la victime à qui de l’argent était réclamé.

Les antécédents judiciaires de celui "qui voulait se faire justice lui-même" ne plaident pas en sa faveur. "Il faut ajouter un deuxième contexte, a rajouté Mme Brand. Concernant les relations amoureuses entre Monsieur et sa femme, qui est également sur le banc des accusés."

Le ministère public a requis 3 ans de prison contre le principal accusé, 2 ans contre son principal acolyte, 18 et 15 mois contre deux prévenus ayant servi de potiches pour faire peur et une peine de travail pour la dame.

L’échange houleux entre les deux avocats vient du fait que MeLanni a abordé dans sa plaidoirie les relations très tendues entre le boxeur et sa femme, dans le cadre d’une dispute pour la garde de leur petite fille. Autre dossier qui sera traité ultérieurement, à la fois par le tribunal correctionnel et le tribunal de la famille. MeMignon a voulu s’opposer à ce que MeLanni s’en serve dans sa plaidoirie.

Peine perdue, mais le juge Pavanello, très concentré sur la plaidoirie de l’avocat liégeois, a averti qu’il n’en tiendrait pas compte dans son délibéré.

Il rendra son jugement le 22 juin.