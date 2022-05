Le club de hockey prend ses nouveaux quartiers à Waltzing

Sept ans plus tard, le terrain, les vestiaires et le club house sont sortis de terre et seront opérationnels dans deux jours. Autant dire que l’on s’active sur le site ces derniers jours pour terminer dans les temps les dernières finitions.Si le terrain mouillé, arrosé par un système de récupération d’eau de pluie, est prêt à accueillir ses premiers joueurs, le club house doit encore se faire une petite beauté. Mais, du côté du club, on nous assure que tout sera prêt pour la grande fête organisée ce week-end.

"Les pompes à bières sont installées, les éléments de la cuisine sont montés, le mobilier est arrivé.Le club house est prêt" , confie avec le sourire Michel Ory, vice-président et trésorier du club. Un club house qui offre une vue dégagée sur le terrain grâce à plusieurs terrasses. "Il n’est pas exclu que l’on soit amenés à nous agrandir si le nombre d’affiliés continue d’augmenter. Nous avons la possibilité de construire un second terrain à l’arrière du club house."

Un emplacement pour un quart de terrain, permettant les entraînements et les matchs pour les plus jeunes, est déjà prévu.

450 membres dont un tiers de filles

Il faut dire que le club arlonais compte 450 membres dont un tiers de filles (avec l’ambition d’atteindre la parité), une équipe féminine U16 classée en Nationale 2 et une équipe masculine classée en Nationale 3.

Les Blue Fox peuvent désormais se targuer d’être le seul club de la province à disposer de sa propre infrastructure. Avec des conséquences sur l’organisation du club. "Ici à Waltzing nous avons un terrain de qualité, aux normes.Nous ne sommes pas habitués à jouer sur ce type de terrain.Il est plus souple, plus rapide.Cela va nous permettre d’améliorer la qualité de notre jeu.Nous allons également pouvoir élargir les plages horaires des entraînements puisque nous ne sommes plus dépendants des disponibilités de l’Adeps où nous nous entraînions jusqu’à présent" , indique Olivier Selis.

Le club peut désormais organiser des stages pour les jeunes.Les premiers ont été organisés à Pâques et les inscriptions sont ouvertes pour trois semaines en juillet et deux semaines en août en hockey, hockey-langues.Des stages handisports pourraient également se greffer aux stages organisés à la Spetz.

Un club house ouvert à tous

Le club souhaite également rentabiliser au maximum sa cuisine semi-professionnelle en accueillant les joueurs et leurs accompagnants mais en y organisant aussi des événements extérieurs au club. "Nous pourrons y accueillir des services clubs, du team building avec une initiation au hockey, mettre la salle à disposition pour des événements privés.Nous envisageons également de mettre en place un service traiteur le vendredi soir pour les gens qui ne veulent pas cuisiner. Proposer une carte brasserie les gens qui souhaitent venir manger le midi" , détaille Michel Ory.

John-John Dohmen présent dimanche

L’inauguration est prévue ce samedi 14 mai avec des matchs de championnat dès 11h.Inauguration officielle à 17h suivie d’un match de gala opposant les joueurs d’Old Fox League contre le Luxembourg. Dance party dès 20h.

Dimanche sera une journée consacrée, dès 9h, aux familles avec au programme château gonflable, barbecue et démonstrations en présence de John-John Dohmen.Le capitaine de l’équipe nationale viendra partager ses trucs et astuces pour jouer sur terrain mouillé. Dans ses bagages, il emportera son livre qu’il dédicacera, et sa médaille d’or olympique pour les photos.

Programme complet sur http://www.arlonhc.be/