La Lux Fashion Week de retour à Arlon avec son traditionnel grand défilé

Vincent Magnus, en tant que bourgmestre d’Arlon,organiser la Lux Fashion Week dans sa forme initiale après trois années de formule light, C’est quelque chose d’attendu?

Nous n’avons jamais pensé ne plus organiser ce rendez-vous de la mode.Nous avons toujours soutenu nos créateurs, même et surtout en période de crise sanitaire. Ce retour à la normale nous ravit bien évidemment.

Tout le monde était partant?

C’était une attente pour la Ville mais aussi pour les créateurs. Ils sont tous très motivés pour le défilé qu’ils ont souhaité maintenir à la date du mois de septembre. Ils s’impliquent dans cet événement bien au-delà du défilé, en s’investissant dans la décoration notamment. Ils ont beaucoup d’idées. L’association des commerçants et la Gestion centre-ville participent également.

Le défilé aura lieu au hall polyvalent le 23 septembre.Un bâtiment connu des Arlonais mais pas très glamour.Sera-t-il aménagé?

Oui tout à fait! L’intérieur sera customisé, habillé par des jeux de lumières.On lui donnera une réelle identité pour accueillir les 1200 spectateurs, avec un rappel au Palais.

Le Palais qui accueillera la Lux Fashion Store?

Oui le samedi 24 et le dimanche 25 septembre, les créateurs y seront présents avec leurs lignes de vêtements. Les artisans de la région seront eux aussi présents.

La Lux Fashion Week a deux objectifs depuis sa création.Quels sont-ils?

Le premier est de mettre en avant les créateurs provinciaux et maintenant à l’échelle régionale. C’est aussi celui d’animer le centre-ville en encourageant les commerçants arlonais à mettre en avant la Lux Fashion Week, par exemple dans la décoration de leurs vitrines.

Les retombées d’un tel événement sont importantes.Elles vont au-delà des frontières de la province?

La Lux Fashion Week rayonne bien au-delà du Luxembourg belge.On en parle dans toute la Wallonie et chez nos voisins grand-ducaux.

Et jusqu’au Palais royal à Laeken.

Nous avons en effet eu la chance d’accueillir, en 2017, la princesse Astrid et son époux le prince Lorenz. Cela a demandé un long travail en amont.Une première demande en janvier à l’occasion des vœux du Nouvel An au Palais.Puis une seconde lorsque la princesse a assisté au Te Deum. C’est là que nous avons obtenu son accord. Le protocole s’est ensuite mis en place.Cela prend du temps mais une telle présence est particulièrement gratifiante pour les créateurs et pour la Ville d’Arlon.

D’autres personnalités sont attendues?

Pas cette année, faute de temps.Nous ne savions pas il y a quelques semaines encore si la Lux Fashion Week pourrait avoir lieu dans sa formule complète.Mais nous avons des pistes à l’étude. Il est encore bien trop tôt pour en parler.

Le défilé restera gratuit cette année encore?

Tout reste gratuit.Le défilé l’a toujours été et le restera cette année encore.Nous traversons une crise économique, les temps sont durs pour beaucoup et notre volonté est de ne pas faire payer l’accès au défilé ni aux activités qui se déroulent au Palais.