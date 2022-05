Ferrero Arlon: une reprise de l'activité le 13 juin au plus tôt

Avant de relancer la production, le personnel sera invité à suivre une formation portant sur la sécurité de la chaîne alimentaire. Ferrero souhaite en effet redémarrer sa production avec un niveau d’excellence.Et l’aval de l’Afsca qui devra ou non valider les travaux réalisés avant la remise en service de la chaîne de production.

Si les syndicats sont satisfaits sur la reprise du travail, ils sont toutefois inquiets des conditions dans lesquelles sont réalisées ces tâches. "C’est un travail inhabituel qui demande une certaine adaptation.Il fait chaud dans l’usine, il faut suivre de nouvelles consignes. Nous avons des retours de travailleurs inquiets des conditions de sécurité.Au niveau des produits de nettoyage qu’ils n’ont pas l’habitude d’utiliser, de positions à adopter , souligne Sylviane Arnould, permanente CSC, pour le front commun syndical. Nous demandons à la direction de Ferrero de mettre en place un système de rotation en alternant des tâches lourdes et plus légères en fonction également de l’âge et de l’ancienneté des travailleurs. Nos délégués seront particulièrement attentifs au suivi de ce point."

La communication interne améliorée

À l’ordre du jour de la réunion qui s’est tenue ce mardi chez Ferrero, les syndicats ont de nouveau évoqué la "convention week-end" alors que l’entreprise souhaite mettre en place un travail le week-end dans le cadre de la procédure de nettoyage en cours du site. "Cela permettra à davantage de saisonniers de venir travailler.Il s’agit d’un régime spécial de 24 heures de travail réparties sur le week-end, sur base volontaire.Il est important de partir sur de bonnes bases pour cette convention qui deviendra pérenne" , explique encore Sylviane Arnould.

La communication vers le personnel va enfin être améliorée puisque des assemblées du personnel seront organisées une fois par semaine par la direction afin d’expliquer la situation et répondre aux questions des travailleurs.