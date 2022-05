Conférence horticole

Le Cercle horticole d’Arlon organise une conférence sur le thème « Le compostage et le paillage » le jeudi 12 mai à 19 h 30 à la salle Ysaye. Elle sera animée par Stéphane Bastogne. Comment valoriser ses déchets verts et ses déchets de cuisine à domicile ? Lors de cette conférence, l’éco-conseiller de la Ville d’Arlon expliquera les règles essentielles pour composter sans nuisance ni pollution et obtenir un produit de qualité, l’utilisation du compost, les différents outils pour composter…