Le saviez-vous? Arlon est marraine d’un navire militaire

La mise en place du commandant du chasseur de mines Bellis a lieu ce lundi sur le nouveau parvis de l’hôtel de ville. Le nouveau lieutenant de vaisseau de première classe Yves Simonis a été présenté à l’équipage.

Le Bellis est un superbe navire qui compte 46 membres d’équipage et qui mesure une cinquantaine de mètres, 8 mètres de large et jauge environ 500 tonnes. Grâce à ses sonars ultramodernes, il peut repérer et identifier les objets immergés dans un large rayon et à grande profondeur.

Respect de la tradition

Pourquoi la remise de la cloche du navire au commandant et à l’équipage? Le Bellis a été mis en cale sèche pour une maintenance majeure. Sa ville marraine, Arlon, avait reçu la cloche du navire le vendredi 15 janvier 2021 car il est de tradition de rendre la cloche à la ville marraine lorsqu’un navire rentre à quai pour y subir une période d’entretien en cale sèche. À présent que la maintenance est terminée et que le chasseur de mines va repartir en mer, il est normal que la ville restitue la cloche de passerelle à l’équipage.

En 2020, sous le commandement du commandant Doyen, le Bellis a participé à plusieurs exercices. De février à avril 2020, il était dans les eaux des pays nordiques ainsi que dans la mer du Nord. En automne, au cours des mois de septembre et d’octobre, l’équipage du Bellis a participé à des exercices en mer Méditerranée, dont Dynamic Mariner.

Lundi, l’équipage du Bellis a été reçu par le bourgmestre Vincent Magnus ainsi que plusieurs membres du collège. Ce moment a permis aux membres des deux délégations d’échanger sur la vie propre à un marin et ainsi d’en apprendre plus sur leur mode de vie, si particulier. Un spectacle hors du commun apprécié par les bambins de l’école du centre qui jouxte la maison communale.