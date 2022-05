La pause cuture du vendredi de retour à Arlon ce 6 mai

Le mois de mai est arrivé et avec lui le retour des Pauses culture.Le cru 2022, quatorzième du nom, ne change pas de formule: 4 vendredis du mois de mai de 12h30 à 13h20, 4 concerts gratuits dans 4 lieux insolites pour 4 pauses de midi pas comme les autres. "C’est une form ule qui plaît et qui ne change pas.Chaque concert rassemble entre 100 et 200 personnes , explique ChristineBosseler, de Gestion Centre Ville organisatrice des concerts avec la collaboration des Jeunesses musicales. C ’est un moment convivial pour les musiciens et pour le public intergénérationnel.Un moment éphémère, unique dont on se souvient. Il y a des étudiants, des travailleurs, des retraités. Et même des villageois qui prennent le bus pour assister aux Pauses culture." C’est aussi l’occasion de mettre le focus sur le centre-ville et de découvrir des endroits méconnus.