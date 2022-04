Procès d’assises de Philippe Lemaire: un risque de pourvoi en cassation

MePierre Chomé, vous êtes avocat pénaliste à Bruxelles et avez enseigné à l’ULB le droit pénal et la procédure pénale.Au premier jour du procès d’assises Lemaire à Arlon, le président de la cour a désigné comme commis d’office les deux mêmes avocats, MesDe Coster et Danneels, pour assurer la défense de l’accusé qui pourtant n’était plus du tout sur la même ligne de défense que ses conseils. Que penser de tout cela?