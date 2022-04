Philippe Lemaire touché au cœur n’échappe pas à la perpétuité

«Je ne trouve aucune circonstance atténuante»

Dans son réquisitoire, l’avocat général Dimitri Gourdange a demandé, pour la première fois de sa carrière, la peine la plus lourde, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines d’une durée de 15 ans. "J’ai beau chercher, précise-t-il, je ne trouve aucune circonstance atténuante dans le dossier. J’ai les pires craintes si Philippe Lemaire est libéré un jour. Si j’ajoute son inquiétante personnalité aux trente condamnations que compte son casier judiciaire, dont deux en assises, il y a de quoi s’inquiéter. Le risque de récidive est évident."

Philippe Lemaire enfin touché au cœur

Du côté de la défense, Mes Sylvain Danneels et Dimitri De Coster ont retrouvé leur voix après avoir déposé leur mandat puis refusé de plaider sur la culpabilité du quinquagénaire. "Avec force, entame MeDanneels, nous avons l’intime conviction que Philippe Lemaire doit bénéficier de circonstances atténuantes et que la peine excessive requise par Monsieur l’avocat général doit être remplacée par une peine raisonnable qui ne peut pas dépasser vingt ans. Il est certain que le condamné a eu une enfance difficile, que cette enfance a influencé de manière significative sa personnalité, que la toxicité du couple qu’il formait avec MmeRoufosse a joué un rôle dans l’assassinat."

MeDe Coster a embrayé en insistant comme prévu sur l’enfance désastreuse de Lemaire. Avec des mots percutants, il a réussi à capter les jurés, mais, ô surprise, à toucher Philippe Lemaire au cœur. L’assassin est enfin sorti de sa coquille impassible, en lâchant quelques larmes. "Avec ses frères et sœurs, il devait attendre dans le jardin que sa mère ait fini. Quand il dit que sa mère est une pute, ce n’est pas un fantasme, c’est une réalité. Elle est morte, seule, sans relations. D’une autre manière, lui aussi." L’avocat a continué sur un mode plus personnel: "Mes parents sont décédés. Quand je plaide, je sais qu’ils sont avec moi, qu’ils m’accompagnent de leur amour. Si j’avais eu les mêmes parents que Philippe, qui sait si je ne serais pas aussi malheureux comme lui, avec la même tristesse, les mêmes rancœurs et les mêmes haines."