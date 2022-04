Extension du zoning Weyler-Hondelange: Arlon ne souhaite pas plus de 6 hectares

Les communes d’Arlon et de Messancy sont invitées à rendre un avis à la Région wallonne en vue d’une modification du plan de secteur.L’enquête publique réalisée préalablement a provoqué des réclamations qui seront transmises à la Région. "Il y a eu 1609 documents envoyés à la Commune dont une centaine d’observations plus étoffées et analysées de manière plus approfondies" , précise l’échevin Ludovic Turbang.

Le SDCmodifie la donne

Ce dernier rappelle que le projet a été initié en 2013 par Idélux et a dû être revu car il était trop grand consommateur de terres agricoles. 20 ha ont alors été transférés de Weyler vers la Sablière à Schoppach.

entre-temps, la Ville d’Arlon s’est dotée d’un schéma de développement communal (SDC) qui en est au stade d’avant-projet et qui envisage d’implanter plusieurs zones économiques mixtes: sur la route d’Etalle près de Fouches appartenant à un privé; à côté des anciens ateliers de la SNCB à Stockem; entre la rue de Sesselich et le village de Weyler et, enfin, à Sterpenich. L’objectif est également d’agrandir le zoning existant à Weyler. Autant de projets pour répondre aux demandes des entreprises qui souhaitent s’implanter à Arlon.

11 hectares de terres agricoles épargnées

Le SDC permet dès lors de limiter l’impact sur les terres agricoles de Weyler. " Nous prévoyons d’implanter une zone économique mixte au sud de Weyler en maintenant la zone forestière.Nous ne touchons pas non plus aux terres agricoles de haute qualité.Nous réduisons donc à 6,69 hectares la superficie de la zone que l’on prévoit de mettre en œuvre. En conservant 11 hectares de terres agricoles" , insiste Ludovic Turbang. Un espace situé derrière l’hôtel Van der Valk, le long de l’autoroute.

Un retournement de situation qui a surpris, et ravi, Écolo. " On a reçu une nouvelle version du document mercredi soir et, à la lecture du document, les choses étaient moins claires , relève Romain Gaudron. Je me réjouis d’entendre les explications de l’échevin.J’avais préparé une intervention allant dans le sens inverse (rires)" . Unanimité au moment du vote.