Trois Arlonais victimes d'escrocs de haut vol : l'un a perdu 70.000€

Les aigrefins ont, notamment, fait trois victimes à Arlon, où Andrian Jelic avait aussi une bonne adresse pour se faire confectionner de faux papiers.

L’épisode qui concerne le premier Arlonais est révélateur du modus operandi des gangsters qui se partagent plus d’une vingtaine de faits culpeux qui se sont reproduits à l’identique.

Un faux acheteur de montres

Dans ce premier dossier, un Arlonais a, en 2013, mis en vente une maison au Portugal. Il sera contacté par un prétendu M. Marquis et rendez-vous a été pris dans un hôtel. Le prétendu acheteur a immédiatement proposé le change de francs suisses contre des euros. À l’entendre, il disposait d’une forte somme d’argent "noir" et il était prêt à faire un change très avantageux. Chemin faisant, le futur plaignant a aussi indiqué qu’il souhaitait vendre une montre Breitling, qui intéressera grandement le soi-disant Marquis.

Une deuxième rencontre s’est déroulée le lendemain et 13000 francs suisses ont été échangés contre 10000 €. Un troisième rendez-vous a été pris sur le parking Ikea de Sterpenich. Le prétendu Marquis devait venir avec l’équivalent de 200000 € en francs suisses. Mais, avant le rendez-vous, ce dernier a demandé à l’Arlonais de venir avec 70000 € en liquide. Et la victime est tombée dans le panneau. En effet, son interlocuteur est arrivé, est monté dans la voiture et lui a demandé l’argent et la montre. Il est sorti du véhicule pour, prétendument, prendre la somme convenue dans sa voiture. Il n’est pas revenu.

Plainte a été déposée et, le 29 octobre 2013, la police judiciaire d’Arlon a mené une opération, au cours de laquelle Andrian Jelic a été interpellé et démasqué. Il a été reconnu formellement par le plaignant.

Mené en bateau

Dans le deuxième dossier, un autre Arlonais a mis en vente un bateau et il a été contacté par un soi-disant Wyttenbach qui lui a promis monts et merveilles, disant aussi être intéressé par l’achat de montres et de bijoux. Conquis par la démonstration de celui-ci, le futur plaignant l’a dirigé vers une amie qui souhaitait se débarrasser d’objets précieux.

Peu avant le rendez-vous final, le prétendu Wyttenbach a téléphoné à l’Arlonais pour indiquer qu’il venait de faire un malaise mais qu’il pouvait faire toute confiance à son fils qui allait arriver. Et, de fait, un prétendu David s’est présenté au lieu-dit. Ce David a voulu emporter les montres et les bijoux pour vérifier la qualité mais ses interlocuteurs s’y sont opposés. Le suspect a alors sorti des liasses de billets en échange des bijoux, et s’est enfui. Et pour cause, il s’agissait de faux billets!

Le troisième dossier arlonais est du même acabit.

Au bout du compte, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé, dans les grandes lignes, le jugement de première instance, sinon que des confiscations astronomiques ont été infligées à Andrian Jelic et à son bras droit, Dani Perez. Le premier écope de 720000 € et le second de plus de 600000 €.