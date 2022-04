Arrestation immédiate de l'ancien étudiant éducateur d'Arlon qui a abusé de fillettes

Sans compter des indemnités importantes à verser au civil à ses victimes. Voilà le sort qu’a réservé ce jeudi le tribunal correctionnel de Neufchâteau à Sacha Chenet, 21ans.

Il est activement recherché

Domicilié à Allemagne, mais ne s’étant jamais présenté au tribunal à Neufchâteau, l’intéressé a été condamné par défaut.

Charlotte Saint, la substitut du procureur du roi, a requis son arrestation immédiate.Demande qu’a suivie immédiatement la juge Carine Thomas " en raison de la hauteur de la peine et du risque de fuite du prévenu".

Sacha Chenet est donc activement recherché par les polices européennes depuis ce jeudi midi.

Il se glisse dans leur lit, la nuit

Comment ce jeune étudiant éducateur à l’ISMAArlon en est-il arrivé là?

Il y a deux ans et demi, en octobre 2019, il a commis plusieurs attentats à la pudeur sur des fillettes de 8ans participant avec leur école, l’ISMA Arlon, à un voyage scolaire dans la région de Bouillon.

Le prévenu était alors étudiant lui-même, en section éducateurs, et accompagnait les institutrices pour ce voyage.

"Dès le retour à Arlon à la fin de la semaine, une petite fille a expliqué à ses parents qu’un jeune étudiant éducateur avait pour habitude de rejoindre le dortoir des enfants, la nuit. La fillette a précisé qu’il est entré dans le lit de plusieurs petites filles comme elle, les a embrassées sur la bouche, les a caressées.Ce sont des faits très graves d’attentats à la pudeur. L’enquête a établi que trois enfants ont été ainsi abusées par le jeune prévenu" , a expliqué devant le tribunal la substitut du procureur du roi, Anne-Sophie Guilmot. Celle-ci avait requis 40 mois de prison contre le prévenu.

Conséquences psychologiques

Du côté des parties civiles, les parents de deux enfants victimes ont décrit le mois dernier devant le tribunal chestrolais les grosses difficultés psychologiques que rencontrent maintenant les fillettes concernées par les faits.

"Notre petite fille a changé depuis ce qui s’est passé en 2019.Elle est devenue plus méfiante. Elle craint la présence d’hommes en dehors de son cercle proche, celui de son papa et ses frères. Elle se sent également jugée."

Le jugement rendu ce jeudi accorde aussi un euro définitif à l’école ISMAd’Arlon, demande qu’avait formulée son représentant, MeDamien Poncelet, affirmant que "l’école était au côté des victimes et faisait le maximum pour former ses étudiants au respect de valeurs et de règles éthiques".

À l’audience, un des parents avait vertement reproché à la direction de l’école arlonaise (section fondamentale) de ne pas avoir prêté une assistance psychologique aux parents et aux enfants abusés.