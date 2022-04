Partis de chez eux à Sterpenich, les propriétaires voient sur leur GSM qu'on est en train de voler chez eux !

On y voit deux dames, une jeune d’une vingtaine d’années, et une autre, d’une quarantaine d’années, être entrées par effraction dans leur maison, mais sans doute perturbées par le système de sécurité, la mère et la fille quittent les lieux, sans rien emporter.

Le papa et mari, pilotant une voiture Citroën française, les attend à l’extérieur.

Les images de surveillance et l’appel des propriétaires permettent aux policiers de rapidement intercepter le trio de voleurs, en fuite sur l’E411en direction de Bruxelles.

Quand ils seront interrogés par la police, ils prétexteront qu’" ils n’étaient pas entrés dans la maison pour voler".

Mais pour quoi y faire alors?

Dans le véhicule, les policiers découvrent des tournevis, pieds de biche et gants.

Des condamnations à 10 et 8mois de prison

Devant le tribunal correctionnel d’Arlon présidé par M.Nazé, le procureur du roi Dimitri Gourdange stigmatise le comportement de "cette bande familiale itinérante" , qui n’en est pas à son coup d’essai.La maman ayant déjà été condamnée en 2019 à Bruxelles pour des faits de vol (mais elle a fait opposition de ce jugement par défaut).

Le jugement a été rendu ce lundi.

Le juge Nazé estime les préventions établies.

Les parents, Zvonko et Gabuda Radosavljevic, domiciliés en Seine-Saint-Denis près de Paris, écopent d’une peine de 10 mois de prison et 800€ d’amende.

Leur fille, qui a 20 ans et est majeure, est condamnée à 8mois de prison et 800€ d’amende, mais avec un sursis de trois ans pour la peine de prison et d’amende.

Le véhicule Citroën C5 qui a servi à commettre le vol reste confisqué par la Justice.

Le tribunal n’a pas suivi la demande de l’avocat des prévenus, MeOlivier Martins, qui avait demandé l’octroi d’un sursis également pour les parents voleurs.

MeMarc Kauten, conseil des parties civiles, a obtenu un euro à titre provisionnel comme il le réclamait.