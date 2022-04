Le Salon des artisans brasseurs est de retour à Arlon

Une moyenne de 1200 visiteurs

Les deux premières éditions (2018 et 2019) ont attiré une moyenne de 1200 visiteurs. Les bénéfices dégagés ont soutenu des institutions locales: la Maison de Volaiville à Fauvillers et l’épicerie sociale de la Croix-Rouge à Martelange. Une partie de la somme récoltée en 2019 a également servi au financement de frais post-opératoires d’un petit garçon de Les Bulles souffrant d’une maladie infantile rare, le syndrome de Little.

Pendant la pandémie de Covid-19, et malgré les faibles rentrées financières, le club a soutenu diverses associations de la région. Ces derniers mois, le club a mené un projet d’envergure au bénéfice d’aide aux sinistrés des inondations en province de Liège et s’investit actuellement dans les initiatives de soutien aux réfugiés ukrainiens.

Dimitri Criquelière, une des chevilles ouvrières du club, précise: " L’action rotarienne ne se limite cependant pas qu’à lever des fonds pour des œuvres sociales. La valorisation des initiatives socio-économiques de notre région est également au cœur de nos préoccupations et projets. Le Rotary Club Attert, Sûre et Semois est par exemple à l’initiative du concours Upgrade pour les entrepreneurs de notre région transfrontalière qui a étendu son champ d’action cette année avec la création d’une chaire entrepreneuriale au sein de Henallux."

Seize brasseries représentées

Quant au Salon des artisans brasseurs, d’emblée, le fil conducteur a été la mise en avant du savoir-faire dans notre région luxembourgeoise. Très vite, il est apparu que l’idée rencontrait un besoin non assouvi dans le chef-lieu de la province de Luxembourg. L’engouement des artisans et notamment des artisans brasseurs pour y participer le démontre à souhait. Cette année, 16 brasseries seront représentées ainsi que quelques artisans de bouche qui raviront les amateurs.

Grâce à une collaboration avec la société Event Time, le Rotary attertois proposera cette année un espace dédié aux plus jeunes avec des châteaux gonflables et d’autres activités ludiques. La "kiddy zone" sera accessible gratuitement aux enfants âgés de 4 à 12 ans.

Le Salon des artisans brasseurs ouvrira ses portes le dimanche 5 juin (de 14 à 21h) et le lundi 6 juin (de 11 à 18h).

L’entrée est fixée à 5 € et inclut le verre de dégustation, aussi produit par une entreprise wallonne (entrée gratuite pour les moins de 12 ans).

Contacts: rotary.attert@gmail.com – www.facebook.com/salonbrasseurssarlon