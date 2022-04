Près de 70000 frontaliers belges touchés par le report de l’index au Luxembourg

L’OGBL ne décolère pas et l’a fait savoir lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi dans les locaux de la FGTB à Arlon. "On sait que nous allons être attaqués également en Belgique comme au Grand-Duché , fustige Joël Thiry, secrétaire régional FGTB. Ce saut d’index est inacceptable. On doit pouvoir maintenir le pouvoir d’achat face à l’inflation.On ne peut pas toucher à l’indexation.C’est un des fondamentaux des droits des travailleurs."

La pression du patronat

Sa consœur grand-ducale, Nora Back, ne décolère pas non plus. "On sort d’une crise du Covid pendant laquelle de nombreux salariés se sont retrouvés au chômage avec 80% de leur salaire. La crise du logement a des répercussions sur les pays frontaliers.Il y a une hausse historique du prix des logements et des loyers.Le logement prend une part important du pouvoir d’achat" , relève la présidente nationale de l’OGBL.

Le gouvernement Bettel a réuni, il y a quelques semaines, la tripartite composée du patronat, du syndicat et du gouvernement. "C’est un comportement très rare, suspicieux. On a pressenti une mauvaise nouvelle , poursuit Nora Back. La tripartite est un instrument anticrise par excellence.Cette réunion a bien eu lieu mais dans le seul but de malmener le système d’indexation. Or, on ne touche pas à un acquis social de cette importance.C’est un pilier du système salarial!"

L’OGBL a choisi de quitter la table des négociations.Elle n’a pas été suivie par les deux autres syndicats. "Ils n’ont pas voulu entamer le combat alors que nous avions fait front commun jusqu’aux dernières heures des négociations.Le gouvernement a cédé à la pression du patronat."

Un gouvernement qui est désormais occupé à légiférer.Et à mettre en place un crédit d’impôt pour compenser les bas salaires. "Il sera payé par l’argent public et les ménages. Et il ne sera pas suffisant pour faire face à l’augmentation des prix.Notre crainte est qu’à force de reports, on risque de perdre deux à trois tranches.Personne ne croit que plusieurs tranches seront payées en même temps" , souligne Nora Back.

Une croissance de 7%

Une décision qui touche les bas salaires et qui n’épargne plus la classe moyenne. La moitié des entreprises ne dispose pas de convention collective.Les salaires sont dès lors fixés par le patron.Les travailleurs dépendent de l’index pour augmenter leur pouvoir d’achat. Dans les autres entreprises, l’index est décidé en fonction du salaire et de l’augmentation des prix à la consommation.

Si certains secteurs ont souffert du Covid, la croissance globale au Luxembourg a atteint l’an dernier le taux de 7%. "Les entreprises n’ont pas besoin d’aide avec le report de la tranche de l’index. C’est un cadeau qu’on leur fait" , insiste la présidente nationale de l’OGBL.

Appel à la mobilisation le 1er mai

L’objectif annoncé de l’OGBL est d’annuler la décision tant que le projet de loi n’est pas mis sur papier.

La mobilisation se met en place, y compris pour les frontaliers. La fête familiale du 1er mai sera cette année plus combative avec une manifestation en prélude, devant la gare à Luxembourg. "Nous voulons sensibiliser au maximum les frontaliers. Nous organisons des bus au départ de Bastogne, de Martelange, d’Arlon vers la gare de Luxembourg le 1er mai. On ne peut pas accepter de se mettre en porte-à-faux sur une période aussi longue.Avec un impact sur la pension, la prime de fin d’année, l’incapacité de travail…C’est une erreur stratégique.Le Luxembourg manque de main-d’œuvre.À force de prendre des mesures contre les frontaliers, le gouvernement risque un effet boomerang" , conclut Jacques Delacolette. Secrétaire central de l’OGBL, responsable Frontaliers . Une section des frontaliers belges qui manifestera également à Bruxelles le 20 juin prochain.