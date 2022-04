Ferrero Arlon: la remise aux normes de l'usine prendra du temps

L’Afsca a transmis à Ferrero sa liste d’exigences pour pouvoir reprendre la production au sein de l’usine. "Avant de mettre en œuvre les travaux nécessaires, Ferrero doit établir un plan de travail qu’elle doit ensuite soumettre à l’Afsca. La direction de l’entreprise est occupée à établir ce plan. Elle va planifier ce qui doit être fait. On est, il me semble, encore loin d’une reprise de l’activité" , indique Sylviane Arnould de la CSC Alimentation.

Un travail vers un redémarrage des machines qui se fait par étapes. Lorsque ce plan sera approuvé par l’Afsca, une partie des travailleurs sera appelée pour participer à ce travail de nettoyage et de désinfection de l’outil. Mais tout cela ne devrait pas se mettre en route la semaine prochaine.Mais sans doute début mai.

Impossible encore à ce stade de prédire quand l’usine pourra reprendre son activité.

La volonté d’engager 60 saisonniers

Mais Ferrero Ardennes continue de rassurer les syndicats en confirmant vouloir engager une soixantaine de saisonniers en contrat à durée déterminée avec un objectif de contrats à durée indéterminée.

"Les saisonniers concernés seront prévenus lundi par la direction de Ferrero.Nous avons également sollicité qu’elle communique vers les autres saisonniers qui n’ont plus de contrat depuis la fermeture de l’usine, afin de les rassurer.Elle va également lancer un appel vers de nouveaux saisonniers, comme elle le fait chaque année" , poursuit Sylviane Arnould.

Par contre, les syndicats se disent déçus face au manque d’avancée pour les saisonniers sans travail depuis le 8 avril. "Ils ne sont pas payés.Sur papier, c’est logique mais humainement, c’est une situation douloureuse. C’est une déception pour nous mais nous comprenons la position de Ferrero."

Plusieurs accords signés

Parmi les autres points à l’ordre du jour de cette réunion, les travailleurs ont obtenu un meilleur remboursement de leurs frais de déplacement avec un effet rétroactif au 1er mars. une mesure réclamée avant les faits de salmonelle.

"Une convention à durée déterminée a été signée jusqu’au 30 juin et sera réévaluée en fonction du prix des carburants" , indique à son tour Françoise Malherbe, secrétaire régionale Setca Luxembourg.

Après débat, un accord a également été conclu par rapport à la prime liée aux résultats. " Cette prime est octroyée une fois par an, au mois de septembre, en fonction des résultats réalisés par l’usine et donc par les travailleurs.Avec la fermeture actuelle de plusieurs semaines, la direction compensera.Si les pertes sont liées à ce manque de production forcée" , poursuit Françoise Malherbe.

Prochaine réunion le 2 mai

La prochaine réunion entre syndicats et direction de Ferrero est prévue le lundi 2 mai. Les représentants des travailleurs espèrent obtenir des réponses sur le sort des 340 saisonniers restés sur le carreau. " On se trouve dans une bonne concertation sociale.L’employeur fait des efforts et montre sa volonté de reprendre le travail. Le processus est long et très encadré par l’Afsca" , concluent Sylviane Arnould et Françoise Malherbe.

La volonté de Ferrero Arlon est de reprendre la production à plein régime dès que toute la chaîne sera remise en ordre. Reste à savoir quand et comment.