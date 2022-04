«Les Aralunaires n’ont jamais cherché le grand nom ronflant»

«Une affichedéfricheuse et audacieuse»

Pour ces derniers, il s’agit " d’une affiche défricheuse et audacieuse! " Une 13eédition dans des lieux historiques comme les églises, mais aussi des caves et des jardins. Pas vraiment de têtes d’affiches mais des noms qui montent comme: " Le rappeur-guitariste Sopico, en petit comité, deux jours avant sa date à l’Olympia; la douce mélancolie d’Antoine Wielemans, échappé des Girls in Hawaii pour un concert d’ouverture dans l’église Saint-Martin; la virtuosité néoclassique de Grandbrothers dans l’église du Sacré-Cœur. "

La liste est longue: de l’électro d’Asa Moto, " de la new wave sombre et hargneuse de Lalalar, la révélation turque des Transmusicales de Rennes; du jazz revisité par une nouvelle génération décomplexée, dont se distinguent Tukan et Commander Spoon. Ajoutez-y la trompette de Béesau, la vision afro-électro-futuriste de M I M I, les synthés modulaires de Bothlane et des groupes aux racines locales répondant aux doux noms de Marcel et Jean-Paul Groove, et vous aurez vite compris qu’il faudra être à Arlon du 27 avril au 1er mai pour vivre en direct ce programme aussi aventureux qu’accessible! "