Cours d’assises d’Arlon: Six femmes et six hommes auront la charge de juger Philippe Lemaire dès lundi

Mais avant le début des débats, ce mercredi a eu lieu l’étape préalable de la constitution du jury.

Le parvis de la place Schalbert, devant le palais de Justice d’Arlon, a connu une animation inhabituelle hier après-midi. Convoqués à 14h, 120 citoyens de la province de Luxembourg, tirés au sort, ont d’abord patienté dans une longue file pour présenter leur convocation devant une greffière, avant de rentrer dans la salle d’audience, trop petite pour que chacun puisse y trouver un siège. Une fois installés, parfois debout, parfois sur les escaliers, ils ont été stupéfaits quand la voix de stentor de l’huissier leur annonce qu’un des trois magistrats avait du retard et qu’il leur faudrait attendre une bonne heure. Sous un soleil frisquet, ils ont alors réinvesti le parvis qui s’est à nouveau animé.

C’est finalement avec deux heures de retard que la magistrate a traversé la foule. Le président de la Cour, Olivier Warnon, après avoir présenté les excuses de la cour, a enfin pu faire entrer, Philippe Lemaire, accusé du meurtre de sa compagne. Les longues formalités de la désignation des jurés ont enfin pu débuter.

Tout le monde ne peut pas être juré

Le président a rappelé la liste des incompatibilités pour devenir juré. Personnes ayant un rapport avec l’enquête, personnel politique du ministre à l’humble conseiller communal, militaires de tous grades, personnes ayant subi une condamnation pénale, membres de la même famille, ministres d’un culte, malentendants, quidam ne possédant pas un niveau de français suffisant, jeunes de moins de 28 ans ou personnes âgées de plus de 65 ans… sont d’office écartés.

Les personnes convoquées sont alors appelées à faire part de leur souhait de ne pas faire partie d’un jury qui devra siéger toute la semaine prochaine. De multiples raisons, professionnelles, de santé, personnelles, peuvent être évoquées (une bonne quarantaine l’ont fait), mais la décision appartient exclusivement à la cour.

C’est peu avant 17h30 que la liste de ceux qui devenaient de potentiels jurés a été lue.

Le président a cependant tenu à rappeler qu’être juré est une occasion unique de devenir un véritable acteur d’une cour de justice: "Vous pourrez vivre des émotions fortes, une expérience dont on sort plus riche, mais on n’en sort pas indemne".

Un processus qui a duré quatre heures

Restait à déposer dans une urne ressemblant à une sorte de cruche à lait d’un autre âge, les bulletins de ceux qui restaient en lice: 12 effectifs et 4 suppléants ont alors été désignés. Leur employeur sera tenu de leur assurer leurs salaires et leurs appointements pendant la durée du procès. Une indemnité symbolique leur sera versée par l’État.

Les tirés au sort peuvent être récusés, soit par la défense, soit par l’avocat général (maximum huit chacun) et le président doit veiller à un équilibre raisonnable au niveau de la répartition hommes-femmes (minimum 4 de chaque sexe).

Quatorze ont été récusés (sept pour la défense et sept pour l’avocat général), certains soulagés, d’autres franchement déçus. Six hommes et six femmes ont été désignés définitivement, ainsi que trois suppléantes et un suppléant. Ils décideront vendredi prochain du sort de Philippe Lemaire. Ils ont écouté les directives du président et ont prêté serment. Les autres ont enfin été libérés, quatre heures après le début du processus.