Arlon : Découvrez où les Fêtes du Maitrank déménagent

On peut d’ores et déjà vous informer que suite aux travaux de rénovation de la Place Léopold, les festivités seront organisées cette année rue Paul Reuter, sur la place de l’Hôtel de Ville et sur la Place des Chasseurs Ardennais. L’inauguration de la fontaine du Maitrank aura lieu le samedi à 17h devant l’Hôtel de ville.

Des retrouvailles

Les centaines de membres de la confrérie du Maitrank se sont retrouvés vendredi soir pour la première fois depuis deux ans. Le grand bailli Francis Dubois les a accueillis: "2020 et 2021, deux années sans grandes émotions, sans plaisirs, sans rencontres, bref, sans tout ce qui met du piment dans nos vies et fait du bien au moral. Faisons en sorte que la Royale confrérie du Maitrank d’Arlon continue à fonctionner avec la même vitalité et le même enthousiasme qu’à ses débuts, il y a déjà 58 ans mais aussi avec la fidélité inébranlable de ses membres à notre bonne ville d’Arl on."

D’autres activités

Le 57echapitre ordinaire qui a été reporté deux années de suite se tiendra le dimanche 8 mai.

D’autres activités sont également inscrites au calendrier, notamment la réception du Conseil d’administration au Palais Royal qui est programmée le 17 mai (Jubilé du 50e) et le traditionnel repas cochonnailles qui aura lieu à Clairefontaine le dimanche 11 septembre.

Mise à l’honneur d’Armand Schmit et de Damien Poncelet par le grand bailli de la confrérie du Maitrank Francis Dubois. ©ÉdA

Le grand bailli a ensuite tenu à mettre à l’honneur deux confrères qui ont quitté le conseil d’administration. Il s’agit d’Armand Schmit et de Damien Poncelet.

Ces deux administrateurs ont toujours œuvré avec enthousiasme et efficacité pour assurer le renom de l’association ainsi que celui de la Ville d’Arlon.

Le grand bailli a invité les Grands échansons à déguster le maitrank cuvée 2022. Adrien Defrance, le nouveau Grand sommelier, dont c’était la première prestation en la matière, a précisé tout l’effet bénéfique que cette divine boisson a produit sur ses papilles gustatives.