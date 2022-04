Scandale aux Kinder contaminés: qui est le patron de l’usine arlonaise Ferrero mise en cause?

Le patron de l’usine arlonaise incriminée a pris les rênes de la plus grande entreprise industrielle en 2016. Un nouveau challenge pour Marco Arvigo, originaire d’Italie. Ingénieur chimiste de formation, ce quinquagénaire, père de trois enfants, œuvre au sein du groupe Ferrero depuis 2012, où il a commencé à travailler à Alba, au sein de la direction industrielle, après un long parcours chez L’Oréal, en Italie, en France et en Chine. À son arrivée à la tête de l’usine arlonaise, l’homme annonçait de nombreux investissements "pour accompagner la croissance en faisant de l’usine d’Arlon un site de référence du groupe dans tous les domaines de la performance industrielle, tout en gardant l’unicité et la qualité absolue de nos produits", indiquait-il à la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg.

Considéré comme un patron emblématique pour une entreprise qui ne l’est pas moins, l’homme est décrit comme sympathique.Raison pour laquelle on se demande pour quelle raison il ne sort pas du mutisme dans lequel il s’est muré depuis le début du scandale.Serait-ce à la demande de la maison mère? Ou souhaite-t-il donner ses réponses en priorité aux enquêteurs dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le parquet?On n’en saura guère davantage.

"L’usine d’Arlon est l’une des plus importantes du groupe Ferrero", indiquait, il y a trois ans, Marco Arvigo. Il annonçait également que Ferrero Academy, le centre mondial de formation du groupe, comptait s’installer à Arlon.

L’usine arlonaise, propriété du groupe italien Ferrero, a perdu vendredi dernier son autorisation de production, en raison d’une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines. Cette décision a été prise par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Sur base d’analyses de différents échantillons provenant de patients belges, 29 cas peuvent actuellement être liés à cette épidémie de salmonelles, a indiqué ce mercredi l’Afsca. D’autres cas sont en cours d’analyses.

Les consommateurs peuvent se faire rembourser les produits achetés.

Une information judiciaire a, en outre, été ouverte par le parquet du Luxembourg.