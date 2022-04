Produits Kinder contaminés à la salmonelle chez Ferrero à Arlon: «Humainement, ce n’est pas facile»

"Ce n’est pas facile humainement" , reconnaît la porte-parole de Ferrero Belgique, Laurence Evrard, qui travaille pour le groupe depuis une quinzaine d’années et qui n’a, heureusement, jamais connu pareille situation. "On est en plein milieu de l’enquête, le directeur enchaîne les réunions et collabore pleinement avec les autorités sanitaires." L’homme n’a donc pas une minute à lui, mais surtout "on ne s’explique toujours pas le problème" survenu au sein de l’usine.

Dans le cadre de ses dispositifs de contrôle, Ferrero reconnaît que la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre 2021 sur le site d’Arlon. Après une enquête approfondie, l’origine a été identifiée comme étant un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières. "Les matières premières et les produits finis ont été bloqués et n’ont pas été livrés. Le protocole, on l’a appliqué à la lettre" , insiste la porte-parole. "Là, on se dit qu’on a contenu le problème, puisque tous les produits ont ensuite été testés négatifs." À la suite de cet incident, Ferrero a pris des mesures comme le retrait du filtre, et a considérablement augmenté le niveau déjà élevé des contrôles sur les produits semi-finis et finis.

Alors, comment expliquer les dizaines de cas de salmonelle recensés dans de nombreux pays, y compris en Belgique. "On ne se l’explique pas. Voilà la raison pour laquelle l’enquête en cours est primordiale."

Là, la production des produits Kinder est à l’arrêt complet. Mais, "l’usine n’est pas fermée. Aucun produit ne peut être préparé, rien ne peut sortir de l’usine, mais des travaux de maintenance prévus de longue date ont lieu."

De son côté, l’ONG Foodwatch affirme que les autorités britanniques, les premières à avoir lancé l’alerte, deux jours avant la France, avaient prévenu le confiseur, dès le… 23 mars dernier.Sauf que l’industriel a attendu dix jours de plus pour rappeler ses Kinder. " À l’approche de Pâques , Ferrero a essayé de maintenir ses Kinder dans ses rayons malgré l’alerte" , estime Camille Dorioz, responsable des campagnes de Foodwatch dans Le Parisien . "S’ils avaient réagi plus tôt, des contaminations auraient été évitées..."