D’abord, le 21 avril 2022: Donel Jack’sman.Après avoir joué son spectacle On ne se connaît pas, on ne se juge pas pendant 3 ans sur les routes de France et dans plusieurs pays, et s’être fait insulter de "sale noir", le comédien sera à Arlon.

Autre date le 5 mai 2022 avec "Chéri, on se dit tout!".L’histoire? " Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…"

Enfin, le 2 juin 2022: le Caustic Comedy Club de Suisse enverra trois de ses meilleurs orfèvres du rire. Thibaud Agoston et son style de bourgeois bohème assumé qui se moque des travers de notre société. Sa plume est piquante et il a une aisance déroutante. Il a reçu le Grand Prix Festival du rire de Rochefort en 2021.

Adrien Laplana, l’humoriste "jeune papa" pense déjà à son passage sur terre: " Que peut-il faire pour offrir la meilleure des vies à sa progéniture?".

Enfin, Kévin Eyer, sensible et impulsif qui livre un pur stand up où le "j’sais pas si vous avez remarqué" est banni.

La formule "Afterwork" précédant le spectacle fait son grand retour. Les spectacles se déroulent le jeudi dans la salle de l’ancien palais de justice d’Arlon avec 120 spectateurs permettant une vraie proximité entre le public et les humoristes.

Prix: 16,99€ par spectacle. Apéro: 19h et spectacle à 20h30

Infos et Réservations: www.palaisdurire.be