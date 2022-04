Déjà 29 infections à la salmonelle en Belgique liées à l’usine Ferrero d’Arlon

En cause?Plusieurs produits de la marque Kinder qui en sont à l’origine. L’entreprise Ferrero qui les produit au sein de son usine à Arlon, en province de Luxembourg, a rappelé ses produits de la vente, alors que l’Afsca a retiré vendredi l’autorisation de production au site en raison d’une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines.

Depuis l’éclatement de cette affaire, l’Afsca, le laboratoire national de référence de salmonella Sciensano et les Communautés (Agence Soins et Santé, Aviq et GGC Bruxelles) mènent une enquête sur les éventuelles infections à la Salmonelle liées en Belgique.

Entre-temps, des infections ont été signalées dans 8 pays européens et au Royaume-Uni. 150 cas ont déjà pu être confirmés génétiquement (par analyse de l’ADN) et épidémiologiquement (en interrogeant les patients). Dans ces pays - y compris la Belgique - des enquêtes complémentaires sur d’autres cas suspects sont en cours.

Une vingtaine de cas supplémentaires de salmonelles survenus ces derniers mois dans notre pays sont également considérés comme suspects.

En plus des 29 cas pour lesquels un lien avec cette épidémie de salmonelles a déjà été trouvé en Belgique, "une vingtaine de cas supplémentaires de salmonelles survenus ces derniers mois dans notre pays sont également considérés comme suspects", précise l’Afsca. "Les analyses génétiques approfondies des échantillons de selles menées par Sciensano et les questionnaires aux patients que les Communautés ont entamés, doivent fournir la réponse à la question de savoir si ces cas sont effectivement liés à Ferrero à Arlon."

La présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre sur le site d’Arlon et l’origine provient d’un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières, a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Elle a encore précisé que les matières et les produits finis avaient été bloqués et n’avaient pas été livrés.

Une information judiciaire ouverte par le parquet

Le parquet du Luxembourg a décidé d’ouvrir une enquête après le scandale qui touche actuellement l’entreprise italienne Ferrero, à Arlon, nous a indiqué ce lundi, en fin de matinée, la porte-parole du parquet, Anne-Sophie Guilmot.