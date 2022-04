«À l’approche de Pâques, Ferrero a essayé de maintenir ses Kinder dans ses rayons malgré l’alerte»: l’entreprise belge critiquée par la France

S’ils avaient réagi plus tôt, des contaminations auraient été évitées. On ne peut pas jouer ainsi avec la santé des enfants.

Sauf que l’industriel a attendu dix jours de plus pour rappeler ses Kinder des supermarchés. « C’est long, très long, pourquoi Ferrero n’a rien dit? », s’exclame Camille Dorioz, responsable des campagnes de Foodwatch dans le journal Le Parisien . « À l’approche de Pâques, Ferrero a essayé de maintenir ses Kinder dans ses rayons malgré l’alerte. S’ils avaient réagi plus tôt, des contaminations auraient été évitées. On ne peut pas jouer ainsi avec la santé des enfants. »

Contactée par Le Parisien , Ferrero France rétorque que « notre usine se situe en Belgique et, contrairement à la France, il n’y a pas d’obligation légale de le signaler ». Voilà pourquoi l’alerte a été donnée trois mois et demi plus tard, puisque la présence de salmonelle a été découverte le 15 décembre dans l’usine d’Arlon, en Belgique.