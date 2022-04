Les Amis de la Clairière: l’opération des œufs se termine vendredi

L’ASBL Les Amis de La Clairière a pour unique but le soutien financier de La Clairière Arlon. En plus de financer les divers projets pour leur permettre de voir le jour, toutes ces activités de soutien permettent aux nombreux bénéficiaires de prendre part aux actions organisées et de mettre ainsi en œuvre ce qu’ils vivent et expérimentent au quotidien.