Salmonelle dans des produits Kinder: «Pas d’incidence sur les ventes de chocolats belges»

Il s’agit d’un incident certes important mais ponctuel, et ce dans une seule entreprise, sans lien avec d’autres entreprises du chocolat en Belgique.

"À l’heure actuelle, nous ne voyons pas d’incidence sur les ventes chez nos membres car il s’agit d’un incident certes important mais ponctuel, et ce dans une seule entreprise, sans lien avec d’autres entreprises du chocolat en Belgique", nous explique Guy Gallet, le secrétaire général de la sous-fédération Choprabisco. Celle-ci dispose d’une expertise sur les aspects techniques et réglementaires spécifiques au secteur du chocolat, de la biscuiterie et de la confiserie.

Nous avons fait approuver un guide d’auto-contrôle dans lequel des protocoles de contrôle de la sécurité alimentaire sont développés.

"Comme c’est le cas dans tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire, nous avons fait approuver un guide d’auto-contrôle dans lequel des protocoles de contrôle de la sécurité alimentaire sont développés", insiste Guy Gallet. "De cette façon, on pratique toutes les exigences légales, d’autant que ce guide a été approuvé par l’Afsca et par son comité scientifique indépendant." Un guide qui a été révisé à deux reprises, avec un dernier remaniement en 2019. "Dans ce guide, on y parle de contrôle des matières premières, de nettoyage des locaux et des machines, de mesures d’hygiène du personnel, etc. Et il y a des contrôles de l’Afsca."

On encourage néanmoins les entreprises à assurer une communication transparente.

Avec la présence de salmonelle dans les produits Kinder, bon nombre de citoyens se posent des questions. L’entreprise Ferrero va-t-elle devoir déployer une nouvelle campagne de communication et de promotion de ses produits pour redorer l’image de ceux-ci auprès du grand public? Le secrétaire général de la sous-fédération Choprabisco ne souhaite pas y répondre."Chaque entreprise a sa propre politique de communication, et nous n’avons ni le droit ni le devoir d’avoir un impact sur celle-ci. On encourage néanmoins les entreprises à assurer une communication transparente" envers les consommateurs.

Les ventes de chocolats en hausse depuis la crise du Covid-19

À l’heure actuelle, le secteur du chocolat qui compte en Belgique 260 entreprises ayant des ouvriers ainsi que 400 indépendants supplémentaires se porte bien, selon Guy Gallet.

"On a eu moins de productions lors de la crise liée à la pandémie du coronavirus, avec un chiffre d’affaires inféré rieur en 2020 par rapport à 2019. Même si on n’a pas encore les chiffres de l’an dernier, on est sur la bonne route de croissance."

Une information judiciaire ouverte par le parquet

Le parquet du Luxembourg a décidé lundi d’ouvrir une enquête après le scandale qui touche actuellement l’entreprise italienne Ferrero, à Arlon. "Il s’agit d’une information judiciaire, nous attendons le procès-verbal qui sera rédigé", indique la porte-parole du parquet, Anne-Sophie Guilmot.Selon toute vraisemblance, les autorités judiciaires devraient disposer du PV d’ici ce vendredi.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) nous a, elle, précisé qu’elle n’avait pas encore terminé son enquête sur Ferrero.

"Nous sommes en train de rédiger un procès-verbal d’infraction et quand il sera complet, avec les résultats des analyses effectuées, nous le transmettrons au parquet", précise la porte-parole de l’Afsca, Aline Van den Broeck.

Selon le site internet de Ferrero, l’usine d’Arlon, ouverte en 1989, emploie 725 personnes, mais ce nombre "peut monter jusqu’à 1.100 en période de pointe saisonnière". Les huit lignes de production du site arlonais fabriquent quotidiennement près de 18 millions de Kinder Schoko-Bons, deux millions de Kinder Surprise et quatre millions de Raffaello. La quasi-totalité (96%) de la production est exportée, vers 45 pays dans le monde.