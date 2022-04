26 cas suspectés de salmonnellose liés aux produits Kinder à l’étude en Belgique: les résultats connus cette semaine, selon l’Afsca

En Belgique, on apprend ce lundi que 26 cas sont à l’étude. "Ce sont des cas non confirmés", précise bien la porte-parole de l’Afsca. Les résultats des analyses devraient être connus en ce début de semaine.

La présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre sur le site d’Arlon et l’origine provient d’un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières, a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Elle a encore précisé que les matières et les produits finis avaient été bloqués et n’avaient pas été livrés.

Une information judiciaire ouverte par le parquet

Le parquet du Luxembourg a décidé d’ouvrir une enquête après le scandale qui touche actuellement l’entreprise italienne Ferrero, à Arlon, nous a indiqué ce lundi, en fin de matinée, la porte-parole du parquet, Anne-Sophie Guilmot.

"Il s’agit d’une information judiciaire, nous attendons le procès-verbal qui sera rédigé." Selon toute vraisemblance, les autorités judiciaires devraient disposer du PV d’ici ce vendredi.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) nous a, elle, précisé qu’elle n’avait pas encore terminé son enquête sur Ferrero."Nous sommes en train de rédiger un procès-verbal d’infraction et quand il sera complet, avec les résultats des analyses effectuées, nous le transmettrons au parquet", précise la porte-parole de l’Afsca, Aline Van Den Broeck.