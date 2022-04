L’Habaysien Abdoulaye N’Diaye à Freylange, comme prévu

Le club arlonais l’a confirmé ce samedi. Le joueur nous avait confié, jeudi, qu’il donnerait sa réponse ce week-end . Une arrivée qui s’ajoute à celles de Tom Paquet, Kévin Huberty et Julien Jacquet. Autant dire que Freylange sera un sacré client la saison prochaine en P1. Et il sera encore plus s’il finalise la venue de Kévin Warlomont, dont le nom circule également avec insistance dans la banlieue arlonaise.