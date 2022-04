Ferrero Arlon: l’usine fermée pour deux semaines au moins

Ce samedi, les syndicats ont pu rencontrer sur le site de Ferrero le responsable du personnel. Une réunion lors de laquelle les représentants des travailleurs ont demandé des réponses à leurs nombreuses questions. Concernant essentiellement l’avenir des 800 travailleurs saisonniers dont le contrat vient de se terminer, en cette période traditionnellement creuse de production. "Ils devaient normalement signer un nouveau contrat après les vacances de Pâques. Qu’en sera-t-il?" , s’interroge Sylviane Arnould, permanent CSC pour le secteur de l’Alimentation.

Un plan de travail réclamé

On le sait, l’usine arlonaise est fermée la semaine prochaine pour des travaux de maintenance annoncés de longue date. Mais ensuite? "La direction nous a annoncé qu’elle prolonge d’une semaine ces travaux de maintenance couplés à un travail de nettoyage. Il faudra donc du personnel supplémentaire.La direction de Ferrero attend les consignes de l’Afsca.Quand ces données seront connues, Ferrero y verra plus clair et le plan de travail que nous réclamons pourra être mis en place" , poursuit Sylviane Arnould. Pour ceux qui ne retrouveront pas le chemin de l’usine, la question du salaire se pose et pour l’instant les modalités ne sont pas connues.

L’entreprise se dit prête à collaborer avec l’Afsca et souhaite pouvoir reprendre sa production le plus rapidement possible.

Ferrero s’est également engagée à communiquer davantage avec ses travailleurs.Vendredi après-midi, lorsque la décision de l’Afsca a été annoncée, la ligne de production a tourné jusqu’à la pause de 22h. « Les ouvriers ont terminé leur journée de travail et l’équipe de nuit est venue pour nettoyer la ligne de production.On n’arrête pas une ligne de production aussi simplement, il faut vider la ligne. La direction attendait également des précisions de l’Afsca sur les modalités de cette fermeture » , explique encore la représentante syndicale qui a passé une partie de la nuit de vendredi à samedi sur le site au plus près des travailleurs désabusés et inquiets.