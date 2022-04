The Voice : l'Arlonais Raphaël Rufo joue sa place en finale ce mardi soir

Chaque équipe compte encore deux candidats qui devront séduire lors de deux interprétations: une en solo et l'autre en duo avec leur coach.

L'Arlonais Raphaël Rufo, le dernier représentant de la province de Luxembourg, sera en balance avec l'autre rescapé de l'équipe de BJ Scott. Alec Golard, originaire de Mont-Saint-Guibert et étudiant à l'IMEP, une école supérieure de musique basée à Namur, présente un profil bien différent mais attachant.

Raphaël et Alec seront départagés par le vote du public auquel seront ajouté les cent voix dont dispose la coach BJ Scott. Elle devra les répartir en désignant son préféré puisqu'elle n'aura pas la possibilité d'en donner 50 à chacun.

Quinze votes par téléspectateur

L'Arlonais, persuadé que la victoire peut lui tendre les bras, est conscient que les votes du public seront déterminants:"Les mots me manquent pour remercier tous ceux qui me suivent et qui ont voté pour moi,lâche Raphaël. J e vis une aventure extraordinaire qui ne serait pas possible sans eux. Mes fans sont ma concentration quand je monte sur scène".

Pour rappel, les téléspectateurs peuvent voter pendant le direct de l'émission de ce mardi soir.

Chaque numéro de téléphone a la possibilité d'envoyer un maximum de quinze SMS en indiquant le numéro qui sera attribué à son favori.