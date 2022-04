Faites-vous offrir le montant de vos achats dans des commerces du centre-ville d'Arlon

Vu les deux ans de travaux qui attendent la place et le parc Léopold d’Arlon pour la construction du parking souterrain et le réaménagement de tout l’espace, les commerçants locauxs vivent des heures qui peuvent paraître difficiles. Leurs efforts et leur patience seront récompensés par un incontestable embellissement du centre-ville et des facilités de parking dont ils profiteront, en principe, fin 2023.