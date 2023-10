Musson: quatre couples à l'honneur pour les noces d'or et de diamant

Jules, dit Julot, Feyereisen et Adrienne Médard se sont mariés le 20 juillet 1963. Ce couple courageux de Musson n’a jamais arrêté de travailler pour le bien-être de leur grande famille. Julot, sidérurgiste à Gorcy et à Rodange, faisait d’autres travaux après ses journées. Adrienne, dite Didi, dame d’entretien à l’école primaire des Deux Rives, devait aussi s’occuper du ménage et de leurs quatre filles Christine, Chantal, Corinne et Isabelle, sur le temps que Julot construisait leur future maison. Ils ont aujourd’hui six petits-enfants et trois arrières petits-enfants.

Adrien Marry et Myriam Jacquemin se sont mariés le 14 août 1963. Ce couple d’artistes mussipolitains, lui dans la musique avec sa clarinette, son saxophone et son orchestre 'Ambiance', elle dans la peinture, a travaillé ensemble à l’école spécialisée de Saint-Mard. Avant de s’y installer, Myriam avait tenu pendant 15 ans la boutique de prêt-à-porter 'Cendrillon' de Bleid. Elle a ensuite présidé le Syndicat d’Initiative pendant 24 ans. Le couple a eu une fille Dominique, qui leur a donné une petite-fille prénommée Albane.

Yvan Hank et Yvette Gollère se sont mariés le 30 août 1963. Yvan, pilier du club de foot pendant 42 ans, se rendait à son travail en vélo, à Gorcy, Rodange ou Schifflange. Yvette, professeur de coupe-couture, a terminé sa carrière d’enseignante à l’école communale de Mussy. Outre le tricot avec ses copines, elle s’adonne à la cuisine et est d’ailleurs surnommée 'mami soupe'. Ces deux grands voyageurs aux destinations lointaines, ont eu deux enfants, Chantal et Daniel, qui leur ont donné quatre petits enfants

Martial Lefevre et Andrée Arnould se sont mariés le 4 août 1973. Martial, un plus que vrai cabu qui est né dans la cuisine de la maison familiale au centre du village, a fait toute sa carrière à la poste, grimpant les échelons jusqu’au grade de contrôleur principal au siège de Libramont. Andrée a travaillé au supermarché UNIC avant de reprendre la gérance du magasin d’alimentation SOCOLAIT de Mussy. Le couple a eu trois filles, Angélique, Séverine et Alexandra qui leur ont donné huit petits-enfants.