Après une procédure de désignation de plusieurs mois, samedi était enfin le jour J pour la zone de police Centre Ardenne: son nouveau chef de corps, Laurent Halleux. a prêté serment à l’occasion du conseil de police organisé à 8h30 à l’Hôtel de Ville de Bastogne, entrant officiellement en fonction. L’occasion de rencontrer ce père de famille de 58 ans habitant Érezée, qui est entré dans les forces de l’ordre en 1983.

Laurent Halleux, que ressentez-vous en ce jour qui signe vos débuts en tant que chef de corps de la zone ?

D’abord, une grande fierté car je rejoins une très bonne zone, qui a les moyens pour réaliser un travail de police de proximité idéal. André Mathieu (NDLR: son prédécesseur, parti à la retraite le 31 mars) a fait du très bon boulot. Ensuite, c’est une reconnaissance car cela témoigne de leur confiance en moi. Et l’accueil a été bienveillant. J’ai aussi une pensée pour ma famille, qui me soutient. Enfin, je ressens la responsabilité de me montrer à la hauteur des attentes. J’ai d’ailleurs fait des propositions dans ma présentation lors de ma candidature, reprises dans ma lettre de mission, qui est un carnet de bord pour les cinq prochaines années.

Justement, quelles sont vos priorités, les principaux axes de travail ?

J’aimerais renforcer la présence et la visibilité policières sur le terrain, Entre autres, que la permanence soit plus présente en rue dans les endroits importants et n’attende pas d’être appelée. Cela renforce le sentiment de sécurité pour les citoyens. J’aimerais aussi essayer de faire connaître ce que fait vraiment la police. J’ai ainsi proposé un projet de cadets de la police, une sorte de formation pour montrer aux jeunes la réalité de notre métier. Car il faut que le contact entre les citoyens et la police soit bon, qu’ils n’hésitent pas à nous parler.

Aussi, sur le terrain, nous mettrons l’accent sur les vols, les incivilités, la circulation routière ainsi que les infractions liées à la famille, qui sont en augmentation.

J’aimerais également développer plus de synergie encore avec les autres zones, pour pouvoir économiser sur certains aspects et investir ailleurs. Je ne suis pas favorable à une fusion des zones, mais il faut travailler ensemble.

Enfin, je compte mettre en avant l’exemplarité, avoir la fierté d’appartenir à la police, en appuyant sur trois valeurs: la solidarité, l’intégrité et l’esprit de service envers les citoyens, offrir le meilleur accueil possible.

Faut-il s’attendre à une révolution avec votre entrée en fonction ?

Non, pas de révolution, mais une évolution, dans la continuité de ce qui a été réalisé. Car il y a toujours des choses à améliorer.

Le nombre d’agents en fait-il partie ?

Non, le cadre du nombre d’agents est suffisant, même s’il n’est pas atteint. Nous pouvons en avoir un maximum de 136 et nous en sommes à 125. Mais c’est un personnel investi, qui fait beaucoup d’heures supplémentaires. Et la répartition est bonne, il faut maintenir la police présente dans chaque commune.

Nous sommes à un agent pour 2000 habitants, sachant que la norme est à 1 pour 4000. Donc la présence de proximité est suffisante.

Vous habitez Érezée, connaissiez-vous un peu la région du Centre Ardenne avant de postuler ?

Oui, je la connaissais déjà avant, car je travaille sur la province depuis 1996, après 10 ans à Bruxelles. J’étais à la police fédérale, d’abord sur Marche puis la réforme de 2014 a étendu mes compétences sur l’ensemble de la province.

Sentimentalement, je suis fort attaché à cette région, que je trouve formidable. Cela a aussi joué. En tant que passionné d’Histoire et de cyclisme, je suis souvent venu à Bastogne.