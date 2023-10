Herbeumont: trois couples fêtés pour les noces d'or et de diamant

Alphonse Mernier et Fernande Toubon se sont unis le 20 avril 1963 à Straimont. Et c’est dans ce village qu’ils s’étaient rencontrés la première fois chez le frère d’Alphonse. Ce dernier a exercé le métier de marchand de bestiaux, perpétuant ainsi une tradition familiale. Fernande était aussi passionnée d’agriculture et a secondé son mari à la ferme. Durant deux législatures, Alphonse a été conseiller CPAS. Quant à Fernande, elle a la main verte dans son potager diversifié et dans la décoration florale des parterres et balcons. Martial, Martine, Téo, Louane et Lilian leur apportent beaucoup de bonheur.

Claude Jacques et Anne-Marie Boulanger se sont unis le 29 juillet 1963 à Herbeumont. Claude a enseigné durant cinq ans avant une carrière d’ingénieur technicien biochimiste pendant 20 ans à Libramont puis à l’Institut Pasteur pour terminer sa carrière comme chef de service au Ministère de la Santé publique. Il sera aussi conseiller communal de 1994 à 2000. Président des Amis du Château, il est aussi Carabin à la confrérie locale avec son épouse. Tous deux sont aussi la mémoire de l’histoire de leur village. Ils ont un fils Luc et une petite-fille Manon dont ils sont très fiers.

Francis Petroons et Annette Paternoster se sont unis le 6 octobre 1973 à Etterbeek . Ils ont découvert le village de Straimont en 1975 lors d’une fête de village avant d’y acheter une maison en 1992. Annette fut coiffeuse durant plusieurs années. Quant à Francis, il a exercé le métier d’instituteur durant cinq ans à Anderlecht. Il s’est ensuite orienté vers la police avec en point final la direction de l’école de police jusqu’à sa retraite en 2012. Le couple est très actif dans le comité villageois de Straimont. De leur union sont nées deux filles qui leur ont donné trois petits-enfants: Eline, Antoine et Arthur.