Avec le Mary's Coffee & Tea, May Dumonceaux réalise son rêve à Bertrix

Envie d’un café, d’un thé ou d’un chocolat ? Direction la rue de la gare à Bertrix, juste en face de l’Administration communale. C’est en effet là que Mary Dumonceaux-Sohet vient d’ouvrir le Mary’s Coffee & Tea avec son mari. À l’image d’un Starbucks, vous y trouverez divers cafés et thés et bien d’autres choses. "Nous proposons également de quoi manger un petit bout, comme des brownies, de la mousse au chocolat, ou encore des tiramisus, souligne la commerçante. La plupart de ces gourmandises sont faites maison via des produits locaux. Le lait par exemple provient de la Ferme du Bijou située à Orgeo (Bertrix). Nous avons la volonté de nous fournir chez les producteurs de proximité et nous sommes dans l’optique du zéro déchet." En ouvrant ce commerce inédit sur Bertrix, la dame réalise un véritable rêve d’enfant. "Depuis toute petite, j’adore la pâtisserie , souligne-t-elle. L’idée d’ouvrir un tea-room a toujours trotté dans le coin de ma tête depuis toujours. Je me lance donc dans un nouveau défi puisqu’à la base, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. J’espère que le succès sera au rendez-vous puisque je me lance un peu dans l’inconnu. Mais je suis presque certaine que cela va marcher." Le Mary’s Coffee & Tea est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h mais également le samedi de 9 h 30 à 16 h 30. Le salon dispose d’un espace pour déguster sur place ; les commandes sont également possibles par téléphone.