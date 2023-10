Arnaud De Lie, comme une rock star chez lui

La surprise concoctée à l’occasion de cette seconde édition de la randonnée Arnaud De Lie, c’était eux. Ces trois amis louvanistes, fans de cyclisme et tombés sous le charme du Taureau de Lescheret au point de rédiger quelques couplets et un refrain en son honneur.

Le porte-drapeau de l’équipe Lotto Dstny ignorait tout de cette initiative. C’est sa maman, Pascale, qui a contacté les trois musiciens via Facebook pour solliciter leur participation. "J’avais lu, dans un journal flamand, qu’ils espéraient venir jouer un jour par ici, dit-elle, j’ai sauté sur l’occasion."

Tandis qu’à 10 h, Arnaud De Lie, son frère Axel et une meute de plus de 200 cyclos (310 au total, en ajoutant les départs plus tôt dans la matinée) s’élançaient depuis la halle aux foires de Libramont, les trois Louvanistes, partis de Louvain dès 6 h 30, installaient leur scène dans le plus grand secret à la ferme familiale de Lescheret (où était prévu le ravitaillement de la mi-course), épaulés par quelques membres de la famille De Lie et du fan-club du cycliste.

Un medley en prime

Invité à ouvrir la porte de la grange lorsqu’il a rejoint l’endroit, le vainqueur de la dernière Famenne-Ardenne Classic n’a pas masqué sa surprise. Avant de goûter pleinement à ce mini-concert, au même titre que les autres cyclos et plusieurs sympathisants ou curieux venus pour l’occasion. Les trois Louvanistes ne se sont pas contentés de leur désormais célèbre morceau, ils y ont ajouté un medley spécial De Lie du plus bel effet. Concocté sur la base de quelques airs célèbres signés Queen, Stromae, Arno, Joe Dassin ou Sandra Kim. Finalement, seul le cerbère de l’endroit ne semblait pas trop apprécier toute cette effervescence, manifestant sa désapprobation par quelques aboiements.

"En arrivant à la ferme, j’ai vu ma mère un peu perturbée, confiait le héros du jour. J’ai même pensé qu’il se passait quelque chose de grave jusqu’à ce qu’elle me demande d’ouvrir la porte. C’est vraiment chouette. Et j’aime bien cette chanson. Si je la connais par cœur ? Quasiment. J’ai déjà eu tellement souvent l’occasion de l’entendre depuis sa sortie. Et pour tout vous dire, on la passait même dans le bus de l’équipe avant les courses. C’est un bel honneur qu’ils me font. C’est un peu fou même. Peu de coureurs ont droit à une chanson en leur nom. Je sais que Tom Boonen en a eu une. Remco aussi ? Vous me l’apprenez, je l’ignorais. Cela prouve encore une fois combien le cyclisme est populaire du côté flamand et le fait que ces trois garçons soient venus jusqu’ici indique à quel point ils sont motivés."

Après avoir remercié ces hôtes inattendus, puis satisfait à quelques obligations médiatiques, Arnaud De Lie a repris la route avec l’ensemble du peloton pour retourner à Libramont.

Et y poursuivre une journée qui promettait d’être aussi longue qu’un Milan - San Remo ou un Paris - Roubaix puisqu’il allait ensuite se livrer à une séance de dédicaces, à une interview sur scène et à la remise des prix du challenge DH Ekoï qu’il a remporté à cinq reprises lorsqu’il militait chez les jeunes. Un enième retour aux sources en quelque sorte, pour un champion qui n’oubliera jamais d’où il vient.