Il faut dire que celle qui habitait à la rue du Chenois n’était jamais la dernière pour donner un coup de pouce aux enfants.

Anne-Marie Lambert avait d’abord enseigné du côté des classes maternelles de Forrières, où elle avait œuvré à l’intégration des enfants atteints d’un handicap dans sa classe. "Je n’ai jamais accepté que les enfants du village, souffrant de handicap, ne soient obligés d’aller ailleurs que dans notre école ", confiait-elle.

Elle était ensuite revenue à Ochamps, son village natal, où elle avait continué à enseigner pendant des années. Avec son dynamisme, son optimiste et son caractère bien trempé, "Mademoiselle Annie" continuait à donner des heures d’histoire aux élèves du dernier degré primaire voici encore quelques années.

Passionnée par l’histoire de son village, celle qui aimait se balader dans Ochamps et dans les forêts avoisinantes, se passionnait également pour tout ce qui concernait les grottes. Voici quelques années, elle avait d’ailleurs réalisé un ouvrage sur les nombreuses grottes du Centre-Ardenne. Et pour l’occasion, Anne-Marie Lambert, qui avait aussi participé à l’organisation de la fête des cent ans de la grotte d’Ochamps, avait reversé une partie des bénéfices à un hôpital de Bruxelles où elle est restée bénévole pendant plus de trente ans.

Elle avait également écrit plusieurs ouvrages sur les combats à Ochamps durant la première guerre mondiale.

Célibataire et sans enfant, Anne-Marie Lambert sera emmenée vers sa dernière demeure ce lundi à 14h en l’église d’Ochamps.