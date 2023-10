Baisse du précompte immobilier en province de Luxembourg ? "Insuffisant" selon le MR

Si elle représente un effort financier de 3 millions€ pour la Province, l’économie pour les citoyens sera de l’ordre de 31 € pour un revenu cadastral de 1500€.

Cette diminution a été approuvée à l’unanimité ce vendredi par les quatre groupes politiques représentés au conseil provincial (majorité Engagés-PS et opposition MR-Écolo). "Idéologiquement, il n’est pas possible pour nous de ne pas soutenir cette diminution du précompte immobilier, que nous réclamons à cor et à cri depuis de nombreuses années, commente le libéral Michel Jacquet. C’est pour nous insuffisant, mais nous la voterons."

Guirec Halflants (Écolo) salue les efforts du passé qui ont permis cette diminution. Elie Deblire (Les Engagés) insiste sur ces 3 millions€ auxquels renonce la Province au profit des citoyens.

Francis Steifer (PS), pourtant dans la majorité, regrette qu’une baisse de 10 centimes supplémentaires n’ait pas été possible, afin de symboliquement passer sous la barre des 1 900 centimes.

Michel Jacquet prend la balle au bond. "Si le PS propose une majoration de la diminution, nous la soutiendrons !"

Vente de biens à la Commune de Sainte-Ode

La Province va vendre le bâtiment de Gérimont (150 000 €) ainsi que la parcelle et les silos à sel situés à Copon (37 635 €) à la Commune de Sainte-Ode. Michel Jacquet (MR) s’étonne que ces biens n’aient été estimés que par un seul notaire, le même pour les deux institutions. "On peut s’interroger sur l’objectivité absolue. J’ai beaucoup de respect pour tous les notaires de Belgique (NDLR: il est lui-même notaire), mais je serais rassuré d’avoir une deuxième estimation."

La députée Marie-Eve Hannard (Engagés) lui explique qu’il n’y a rien d’illégal que de solliciter un seul notaire, elle rappelle que la Province voulait vendre ces biens, et qu’il est appréciable de les vendre à une Commune, à un prix correct. "Ce n’est pas que nous ne sommes pas d’accord sur le prix. Nous ne sommes pas d’accord sur la manière, assez légère, avec laquelle il a été fixé. Le bon sens voudrait que nous ayons notre notaire, et que la Commune de Sainte-Ode ait le sien. C’est une question de principe. Et je tiens à ce principe", insiste Michel Jacquet

Le groupe MR s’est donc opposé à la vente.

Budget provincial 2024

La députée Coralie Bonnet (Engagés) a présenté les grandes lignes du budget 2024. Un budget qui s’élève à un peu plus de 133 millions € et qui dégage un boni d’1,1 million€. La grande argentière insiste sur "l es moyens garantis pour nos missions prioritaires et nos besoins futurs " et sur "la gestion proactive des dernières années et les effets des efforts antérieurs qui profiteront aux Luxembourgeois à travers la baisse de la fiscalité (lire ci-contre) e t des moyens préservés pour mettre en œuvre de nouveaux projets "

Notons que le personnel représente 57% des dépenses. Il faut dire que la Province compte environ 850 agents (662 équivalents temps plein). En 2012, le personnel provincial représentait 851 ETP). La limitation des remplacements, des départs anticipés et des mises à disposition ont permis cette diminution. De quoi économiser 9,5 millions€. Signalons encore que les emprunts seront limités à 5,5 millions€ en 2024.

Ce budget sera décortiqué page par page par les conseillers ces lundi et mardi.