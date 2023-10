Il y aura finalement deux listes aux communales à Tellin: ce sera un duel Frédéric Clarinval face à Jean-Pol Pirlot

Avec Bernard Bruwier sur la liste de Jean-Pol Pirlot

Un groupe duquel ont disparu Adeline Georges (qui rejoint celui de Frédéric Clarinval et de Gérard Rondeaux, son oncle par alliance), ainsi que Didier Vanderbiest (227 voix) parti à l’étranger. D’autres membres de la liste n’en seront plus comme Olivier Wiot, Isabelle Lecomte ou encore Rose-Marie Bosseaux. Seul le conseiller indépendant Steve Laurent (251 voix) est repartant.

Le conseiller Bernard Bruwier (minorité), élu avec 143 voix en 2018 sur la liste Vivrensemble (qui va disparaître) tirée par la conseillère actuelle de la minorité Françoise Boevé, a décidé de repartir pour un tour avec M. Pirlot: "Fervent partisan de plus de démocratie, je me réjouis qu’il n’y ait pas qu’une seule liste. D’où ma présence sur celle de Jean-Pol Pirlot", commente le Tellinois.

Françoise Boevé arrête après 24 ans de vie communale dont un mandat de bourgmestre

Demi-surprise que la décision de Françoise Boevé de ne plus se représenter: "Après 24 ans de vie politique: deux mandats dans la majorité dont celui de bourgmestre en 2010 et autant dans l’opposition, j’ai décidé de ne pas me représenter malgré les sollicitations. J’aurai 72 ans l’an prochain et même si je ne me sens pas fatiguée, il est temps de passer à autre chose ; d’autant plus que c’est très frustrant de siéger dans une minorité. Toutefois, j’irai jusqu’au bout de mon mandat et continuerai à donner le meilleur de moi-même", conclut-elle.

Frédéric Clarinval candidat-bourgmestre, une liste complète et deux novices: Noëlle Demoulin et Christophe Wautelet

En l’absence du mayeur Yves Degeye (554 voix), qui passe son tour cette fois-ci, mais aussi sans l’échevine Natacha Rossignol (330 voix) qui ne repartira pas tout comme le conseiller Thierry Martin (282 voix) qui quittera la politique communale l’an prochain après 18 ans de présence au conseil, la liste ERC, (qui va changer de nom également), est déjà complète. Sans surprise, elle sera tirée par le docteur Frédéric Clarinval (452 voix), de Bure. On y retrouve d’autres valeurs sûres de la majorité comme l’échevin Freddy Laurent (393 voix) ou le président de CPAS Rudy Moisse (330 voix).

La nouvelle liste comptera 6 dames et 5 hommes dont des membres qui s’étaient déjà présentés voici 5 ans.

Chez les dames de cette liste, on retrouve:

- Amandine Allen-Degeye (267 voix). Elle est la petite-fille de l’ancien échevin Francis Allen et pourra compter sans doute sur un transfert des voix de son oncle, le mayeur Yves Degeye, à Resteigne et à Tellin où elle vient de déménager.

- Florence Degeye (278 voix) est aussi à nouveau candidate.

- Sabine Debatty (273 voix) en sera cette fois aussi.

- La conseillère communale Adeline Georges (220 voix sur la liste Letsgo) est donc un transfuge. Il faudra voir dans quelle mesure l’électeur réagira à ce passage d’une liste à l’autre.

- L’ancienne candidate Delphine Jacquemart qui s’était présentée au scrutin communal en 2012 et avait passé son tour en 2018.

- Noëlle Demoulin, de Resteigne est une novice en politique tellinoise. Retraitée, elle a travaillé à la Ville de Rochefort au service de François Bellot, puis de Pierre-Yves Dermagne et encore un peu pour le bourgmestre rochefortois actuel.

Chez les hommes:

- Outre Frédéric Clarinval, Freddy Laurent et Rudy Moisse, on enregistre le retour du Burois Gérard Rondeaux qui avait été échevin des Finances dans les années 1990.

On notera encore l’arrivée d’un deuxième novice en politique sur cette liste en la personne de Christophe Wautelet.