Géocaching, le loisir qui a la cote (vidéo)

Une cache est même présente dans la Station spatiale internationale ! En Belgique, 42 877 caches sont répertoriées, ce qui fait bien évidemment le bonheur de nombreux passionnés. C’est le cas de Jean-Marc, alias Xitaclan, d’Heinstert (Attert) et de Christophe, alias Xof_Ecouviez, un belge résident dans la commune française d’Ecouviez à quelques kilomètres de Lamorteau (Rouvroy).

Les deux hommes sont de véritables passionnés de géocaching. "Cette passion m’est venue en 2017 lors d’un séjour professionnel aux États-Unis, explique Christophe. J’ai été initié par un collègue et ma première cache, je l’ai découverte à Central Park". Jean-Marc a quant à lui découvert ce loisir en province de Luxembourg. "J’ai fait ma première cache dans le village avec mon fils, souligne-t-il. J’étais intrigué par ce phénomène, j’ai essayé et j’en suis vite devenu accro".

Des balades ludiques

Si cette passion anime autant les deux hommes, l’explication est toute simple. "Le géocaching est une activité gratuite où chacun fixe ses propres règles et limites, explique Christophe. Qu’on cherche une cache par jour, par mois, des faciles ou des difficiles, il y a une totale liberté là-dedans. Ces promenades ludiques permettent de profiter de la nature, de découvrir et d’explorer des endroits parfois magiques". Une activité en plein air qui peut bien sûr se faire en famille. "Les balades sont ainsi moins monotones pour les enfants, poursuit son acolyte. Il y a un arrêt fréquent ce qui rend la chose plus agréable. On fait des kilomètres sans s’en rendre compte".

Cette passion est tellement importante que les deux géocacheurs choisissent parfois leurs vacances en fonction des parcours qu’ils souhaitent réaliser.

"Il y a des gros rassemblements à l’étranger de géocacheurs, explique Xof_Ecouviez. Lorsque nous allons en vacances, il n’est pas rare de consacrer une journée ou l’autre pour explorer les environs via ce jeu". Existe-t-il une certaine compétition dans cette grande communauté de géocacheurs ? "Non, précise Xitaclan. On joue pour soi-même. La communauté existe et on peut voir le résultat de chacun via l’application, mais il n’y a pas de classement. Mais le fait d’être le premier à trouver une nouvelle cache est bien sûr très jouissif".

Trois parcours familles à Léglise

Adeptes de cette passion depuis de nombreuses années, les deux amis sont bien placés pour donner de bons conseils à ceux qui veulent se lancer dans pareilles aventures. "Pour débuter, il faut télécharger l’application sur son smartphone, explique Xof_Ecouviez. Le mieux est de repérer les caches à proximité et de commencer par les plus accessibles. L’application renseigne ces informations".

Il est également préférable de commencer sur des parcours assez petits, entre 2 et 4 kilomètres surtout si la sortie se réalise avec des enfants.

"La commune de Léglise propose des balades conçues pour les familles, précise Xitaclan. Celle du sentier des papillons du bois brûlé à Wittimont est par exemple idéale pour commencer. Elle propose un parcours de trois kilomètres avec une dizaine de caches qui sont, pour la plupart, très accessibles". Si l’Office du Tourisme de Léglise est aussi active dans le géocaching, c’est dans le but de promouvoir son territoire. "Cet outil dynamise nos balades balisées, souligne Laurie Buchet pour l’OT. On peut voir la fréquentation ce qui est un bon indicateur pour nous. Actuellement, nous disposons de trois parcours géocaching sur le territoire ; nous avons l’ambition de créer une nouvelle boucle chaque année".