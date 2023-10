Elections communales 2024 à Tellin: 3 nouveaux noms révélés sur la liste de MM. Laurent et Pirlot

Nous faisions de Jean-Pol Pirlot, qui conduisait le groupe Letsgo18, voici cinq ans, le leader d’une liste sur laquelle on retrouve Steve Laurent, son colistier et Bernard Bruwier (qui était élu sur la liste vivrensemble, liste qui n’existera plus).

Letsgo18 changera de nom

La situation a encore évolué et nous apprenons que c’est Steve Laurent qui prendra la tête de cette liste qui fera face à celle tirée par Frédéric Clarinval.

Le groupe devra lui aussi trouver un autre nom qui sera révélé dans quelques semaines.

"Au départ, j’ai commencé à constituer une liste et j’ai proposé à Jean-Pol Pirlot de me rejoindre, explique Steve Laurent qui siège comme indépendant au conseil communal. Nous travaillons vraiment main dans la main et si je tire la liste dans un an, lui la poussera. Nous sommes en train de constituer un groupe fort autour de nous", complète le conseiller.

Cinq candidats sur 11 sont déjà connus

Lui et M. Pirlot peuvent déjà compter sur trois noms de candidats sûrs et que voici:

Deux novices: Frédéric Lebrun, facteur, de Tellin et Lionel Chauvier, professeur d’informatique au collège d’Alzon à Bure et patron d’une société informatique, de Tellin.

Une ancienne candidate: Nathalie Libioulle, actuelle conseillère de CPAS et qui figurait, comme Bernard Bruwier, sur la liste Vivrensemble voici 5 ans. Elle avait récolté 131 voix.

MM. Pirlot et Laurent sont toujours à la recherche de candidats, "même si nous sommes déjà très sollicités", affirme Steve Laurent.