Bonne nouvelle, un nouveau centre de mammographie va ouvrir à Libramont en février prochain

Ce nouvel outil est précieux puisque les listes d’attente pour les examens de ce type dans notre province sont très conséquentes.

Pour rappel, un bilan sénologique est un examen complet capable de diagnostiquer un problème au sein. Le plus souvent, il s’agit d’une mammographie éventuellement couplée à une échographie. Un examen bien plus approfondi que le simple mammotest, ce test gratuit proposé chez la femme à partir de 50 ans. "En proposant ce nouveau service, notre volonté est de désengorger les hôpitaux pour de tels examens, explique Florence Coppin, gynécologue à l’Espace médical de la Femme de Libramont. L’opportunité de développer un tel centre en nos locaux s’est présentée et vu le manque en province de Luxembourg, nous n’avons pas hésité un seul instant."

Le docteur Coppin estime ainsi qu’entre 250 et 300 examens mensuels pourront avoir lieu dès février.

"Nos machines seront de dernière génération, précise-t-elle. Si une anomalie est détectée, nous prendrons directement contact avec le médecin prescripteur. Libre ensuite au patient de se faire suivre là où il veut. Nous avons des connexions avec les hôpitaux de la région mais également dans des structures hospitalières hors province."

Plus d’un an d’attente à Arlon

La pénurie de sénologues en province de Luxembourg ne date malheureusement pas d’hier. Ces médecins spécialisés dans l’étude et le traitement des maladies du sein, deviennent de plus en plus rares dans les hôpitaux de l’intercommunale de soins de santé Vivalia.

L’aide apportée par les centres privés comme celui de l’Espace médical de la Femme n’est donc pas négligeable. "Au nord de la province, dans les hôpitaux de Marche-en-Famenne et de Vielsam, les délais d’attente pour de tels tests sont raisonnables, explique le Docteur Hebert, directeur général aux affaires médicales de Vivalia. Il faut attendre entre un et deux mois. À Libramont, on frôle les douze mois d’attente. La situation est la plus critique dans le sud puisque les délais d’attente vont au-delà d’un an pour Arlon."

Il faut dire que les moyens humains manquent cruellement. "Il existe une pénurie de technologues en imagerie médicale mais également de radiologues, poursuit le Docteur Hebert. Certains de ces professionnels vont prêter main-forte dans d’autres structures que les hôpitaux mais cela ne résout pas forcément le problème puisqu’ils déforcent ceux-ci."

Le Docteur Hebert rappelle qu’il est essentiel qu’un patient soit pris en charge de A à Z dans la même structure hospitalière. Oncologues, chirurgiens ou encore psychologues peuvent ainsi travailler de concert. Notons que le site de Libramont sera bientôt équipé de machines "nouvelle génération" pour les examens.