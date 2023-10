Rave party à Commanster: des procès-verbaux ont été dressés par la police et le DNF

Le commissaire Fabien Paesmans, directeur du service d’enquêtes et de recherches de la zone de police Famenne Ardenne, revient sur cette situation particulièrement compliquée à gérer. "Cette rave party a attiré, selon nos estimations, entre 700 et 800 personnes, en majorité de nationalité néerlandaise, rappelle-t-il. Vu le grand nombre de participants, il était impossible de contrôler tout le monde. Les négociations menées pour stopper la fête, organisée sans autorisation préalable, n’ont pas abouti durant la nuit et nous avons préféré nous mettre en retrait afin d’éviter l’escalade."

Les policiers étaient une trentaine sur le site. "Nous avons agi de la sorte pour éviter qu’il y ait des blessés de part et d’autre et cette stratégie s’est avérée efficace. Au final, en effet, personne n’a été blessé. Nous avons demandé à certains participants, visiblement en état d’ébriété ou sous influence de stupéfiants, d’attendre avant de reprendre le volant, ce qu’ils ont fait."

Dans ce contexte, aucun procès-verbal pour consommation ou détention de stupéfiants n’a été dressé et aucune arrestation judiciaire ou administrative n’a eu lieu. Reste que des procès-verbaux ont tout de même été dressés à l’encontre du propriétaire du terrain et de la maison, considéré comme l’organisateur, et des propriétaires du matériel hi-fi, coorganisateurs.

"Ces PV ont été transmis au parquet du Luxembourg, poursuit le commissaire Paesmans. Plusieurs infractions au règlement général de police ont, en effet, été constatées et l’agent sanctionnateur provincial pourrait également intervenir mais, à ce stade, nous ne savons pas quelle suite sera donnée à ce dossier."

Des procès-verbaux ont également été dressés par des agents du Département Nature et Forêt (DNF) pour des infractions au code forestier. "Deux agents se sont rendus sur place dimanche matin, précise-t-on au DNF. L’accès au site étant barré, par la police, afin d’éviter la venue de nouveaux participants, certains se sont garés en forêt. Une perception immédiate de 250 euros a été réclamée à l’un des participants dont le véhicule était immatriculé en Belgique. La plupart des voitures étaient immatriculées aux Pays-Bas et dans ce cas, les poursuites s’avèrent plus compliquées à mettre en œuvre."