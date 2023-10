Purée, la fête de la patate a encore fait un carton à Florenville

La Plate de Florenville en dégustation

Le stand vite repéré et qui attire immanquablement le chaland ? Celui des producteurs de tubercules. Sur les étals et dans les camions à l’arrière des centaines de filets de bintjes, Rosabelles, Charlottes, Cornes de Gatte et bien entendu de la reine du jour, la Plate de Florenville qui partent directement dans les coffres de voitures pour l’hiver.

Un autre stand bien fréquenté et apprécié est celui de la section hôtelière de Libramont. Et pour cause puisqu’y était proposée en dégustation la recette gagnante d’un concours organisé au sein de l’établissement début octobre. Pour satisfaire un maximum de visiteurs et aux contraintes liées à la victoire, Rebecca Meyer, la gagnante dudit concours a reproduit en plusieurs dizaines d’exemplaires (on parle de 250) sa verrine composée de quelques cubes de plate rôtis à la sarriette surmontés d’une mousseline de plate safranée et le tout décoré de deux ou trois chips de plate.