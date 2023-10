Le troisième Salon du Jeu aura lieu ce dimanche à Martelange

Ce Salon, appelé le Salon "Viens jouer", est prévu le dimanche 22 octobre, de 13 h 30 à 18 h. L’occasion de tester des jeux de société les plus récents, dont les règles seront expliquées par des joueurs passionnés.

L’occasion, aussi, de se poser dans l’espace cocoon lecture, ou de se challenger dans l’espace "Jeu Bouge".

Chacun pourra laisser s’exprimer son côté créatif grâce à l’atelier "Pixel Art".

De plus, les participants pourront déguster un goûter au bar équitable "Oxfam" dont les bénéfices seront reversés à l’ASBL "Mes mains pour toi", une association qui propose un massage mieux-être en accompagnement pour des enfants gravement malades et leur famille à l’hôpital et à domicile. Ce dimanche sera donc aussi l’occasion de profiter de gestes doux et experts en s’offrant une séance "Relax".

Un stage pour booster ta confiance

Par ailleurs, en collaboration avec Alvéole Théâtre et Infor jeunes Luxembourg, un stage est proposé aux jeunes de la 6e primaire à la 3e secondaire. Le thème de ce stage ? Booster sa confiance en soi pour aller de l’avant et mieux communiquer sur les réseaux sociaux en prenant la relation parents/ados comme axe central.

Ce stage aura lieu du 23 au 27 octobre, à la salle Im Wohr de Martelange. "Sans oublier, pendant l’année, des ateliers cuisine, des pauses sport, des groupes de réflexion animés par le Céfoc, des ateliers créatifs et informatiques, le"Repair café"mensuel, des soirées culture pop et des soirées jeux de société", commente Cynthia Goeury.

Et le jeudi matin, c’est "Main dans la main", le lieu de rencontre parents – enfants pour les 0-4 ans de Martelange.

Notons que grâce aux subsides de la Commune de Martelange et de la Région Wallonne, ces projets sont, pour la plupart, offerts ou proposés à prix démocratique aux habitants de Martelange et d’ailleurs.

Avec comme fil conducteur de toutes ses actions: la grande convivialité.

Contacts: PCS Chemin du Moulin N°1, Martelange, Tél. 063/240 955