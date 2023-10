Le mérite sportif pour l’équipe de foot de Carlsbourg

Cette année, le jury, composé du bourgmestre, de l’échevin des Sports, d’un conseiller de la majorité, d’un conseiller de la minorité, d’un agent communal, d’un représentant de la presse et du gestionnaire du Centre Sportif avait l’embarras du choix puisqu’ils étaient treize nommés pour cette cuvée 2023.

Vendredi dernier, le grand gagnant a été récompensé lors d’une remise des prix organisée à l’Espace Solmon. "Vous êtes tellement nombreux que nous nous serions retrouvés un peu à l’étroit dans la salle du conseil", souriait Philippe Léonard, le bourgmestre.

Avant la remise des prix, ce dernier a réexpliqué la volonté communale "de mettre en évidence les sportifs, les équipes ou les clubs qui se distinguent particulièrement dans un sport reconnu par l’Adeps ou par une fédération sportive officielle."

Le bourgmestre a également insisté sur l’importance du bénévolat. "Quelque chose qui devient extrêmement rare à l’heure actuelle et qui est pourtant nécessaire et indispensable."

Nouveauté de cette année, les prix ont été remis à trois candidats et non plus à un seul comme l’an dernier.

Le TT Fays-les-Veneurs a la troisième place

À la troisième place, on retrouve le clus de tennis de table de Fays-les-Veneurs. Le bilan de cette année ? Deux titres en Dames, mais aussi l’obtention du "Challenge Raymond Marchal" qui récompense, chaque année, le club qui a obtenu les meilleurs résultats avec ses équipes lors des Interclubs.

Thomas Foulon, le fou du volant

À la seconde place, le jury a plébiscité Thomas Foulon. Originaire de Merny, le citoyen de Paliseul brille avec une raquette en main. Ancien joueur de football à Carlsbourg, le jeune homme s’est tourné vers le badminton voici quelques années. A Carlsbourg d’abord avant de rejoindre le club de Neufchâteau où il a tout écrasé sur son passage cette année avec un titre de champion en D3 luxembourgeoise et un titre en D2 mixte.

La montée et le trophée

Le grand gagnant ? Il s’agit de l’équipe première de Carlsbourg. Les gars de la Mohy ont terminé à la deuxième place en troisième provinciale la saison dernière. Une place qui a permis aux joueurs de François Dambly de grimper en deuxième provinciale où ils viennent de réaliser un intéressant 4/6. Les Carlsbourgeois, qui étaient présents en nombre ce vendredi soir, disputeront d’ailleurs le derby communal à Paliseul ce dimanche. Pour la petite histoire, on notera qu’une autre équipe de Carlsbourg faisait partie des sélectionnés pour ce mérite sportif puisque l’équipe réserve, championne dans sa division, était également candidate à ce mérite sportif.