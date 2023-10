La clignette wallonne de Michel Francard: C’èst cand la bièsse èst po crèver k’èle su ctape lu pus’(vidéo)

C’èst cand la bièsse èst po crèver k’èle su ctape lu pus’, littéralement "c’est quand la bête est sur le point de crever qu’elle se débat le plus". Cette expression correspond à une réalité observable: de nombreux animaux, dans leurs derniers moments, ont d’ultimes convulsions avant de s’immobiliser à jamais.

Comme souvent, et sins rmète lès djins a bièsses "sans comparer les gens et les bêtes", on passe du monde animal à l’espèce humaine. La bête se débattant dans son agonie se "transforme" en un être humain dont l’entreprise est en phase terminale, mais qui tente désespérément de retarder la funeste échéance. En multipliant gestes et propos, mais en pure perte.

Cette locution très parlante est répandue dans les parlers wallons ; on la connaît aussi en gaumais: C’èst cand la bîte èst pou crèver k’èle sè dèbat èl pus’. Elle doit également se rencontrer dans certaines régions de la francophonie: ainsi, elle semble attestée dans le français de la Côte-d’Ivoire: "C’est quand le poulet est égorgé qu’il se débat le plus".

Il y a quand même des expressions qui vous donnent la chair de poule…

Retrouvez toutes les clignettes wallonnes de Michel Francard à l’adresse suivante: https://www.lavenir.net/dossier/regions/luxembourg/2023/04/13/la-clignette-wallonne-de-michel-francard-6Z3W5R52Z5AD3PZMUYEELETMOQ/